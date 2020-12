Asijské trhy jsou rozžhavené do ruda a peníze se stále hrnou

Ať už jde o akcie, dluhopisy nebo téměř jakoukoli jinou třídu aktiv, na Asii se valí zahraniční hotovost. Jakmile se svět vzpamatuje z pandemie, půjde patrně o nejrychleji rostoucí region.

Index MSCI Asia Pacific vzrostl minulý týden na rekordní hodnotu a dluhopisový index Bloomberg je blízko maxima za poslední čtyři roky. Měny v tomto regionu jsou v souhrnu nejsilnější od roku 2018 a komodity také rostou. Není divu, když je zde ukazatel hospodářských překvapení na úrovni roku 2007.

K poptávce po aktivech v tomto regionu regionu vedl podle bankovního koncernu Khoon Goha pozitivní dopad amerických voleb, podpora rozvoje vakcín, hojná likvidita a „zlepšující se růstový puls“ v Asii.

"Očekáváme, že kontrolovaný výskyt viru, větší globální růst a dostatečná likvidita podnítí další příliv do tohoto regionu," napsal Goh v komentáři. "V průběhu roku 2021 čekáme silný příliv, který podpoří asijské trhy aktiv."

Minulý týden investoři nalili nejvíce peněz do ETF na rozvíjející se trhy od ledna a podle údajů Bloombergu dominovala přílivu právě Asie. Největší poptávku zaznamenaly čínské a hongkongské fondy, rekordní příliv ale zaznamenaly také jihokorejské ETF, přičemž žádná země nezaznamenala odliv, ukázaly údaje.

Na Asii roste chuť i na straně dluhopisů. Zahraniční holding čínského dluhu vzrostl na rekordních 1,79 bilionů jüanů a světové fondy koupily v tomto čtvrtletí více než 2,5 miliardy USD indonéských státních dluhopisů s vysokým výnosem, což je nejvíce od září 2019.

Přesto někteří stratégové varují, že by se tento nápor mohl zpomalit. V neposlední řadě proto, že by se mohl snížit příliv do Číny v důsledku jejího zařazení do globálních dluhopisových indexů.

"Poptávka zahraničních investorů se pravděpodobně v prosinci a na začátku roku 2021 zpomalí, protože je téměř dokončeno začlenění Číny do dvou hlavních indexů," uvedli Ashish Agrawal a Yile Gu v komentáři . "Toky zahraničních investorůvykazují známky zpomalení také na ostatních trzích."

Prozatím ale nadšení prosáklo i na trh s deriváty.



Za přitažlivostí Asie stojí z velké části oživení čínské ekonomiky. Čínský vývoz vyskočil v listopadu nejvíce od začátku roku 2018 a přebytek obchodní bilance tak skončil na měsíčním rekordním maximu.

Dovoz také prudce vzrostl, jak čínské továrny zvýšily svou produkci. To následně vytlačilo futures na železnou rudu v Singapuru na historicky nejvyšší úroveň. Více zde.

"Jedním z důvodů, proč si myslíme, že Asie vypadá tak dobře, zejména severní Asie, je to, že musela utratit méně peněz na to, aby udržela ekonomiky v chodu," řekl minulý týden na brífingu Sean Taylor, hlavní investiční ředitel pro asijsko-pacifickou oblast u DWS Group. Další země nabraly mnoho dluhů, které „ovlivní tempo růstu, a proto je pro Asii střednědobá rally relativně dobrá“.

Zdroj: Bloomberg