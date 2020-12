Wall Street opět posunula svá maxima, S&P 500 poprvé nad 3700 body

Americké akciové trhy uzavřely dnešní seanci v kladných hodnotách a opět tak navýšily svá historická maxima. Pozitivní sentiment investorů pramení z víry v brzké schválení fiskálního balíku, který vyvažuje obavy z dalšího šíření koronaviru a zpřísňování opatření, na což indexy zareagovaly růstem o několik desetin nad úroveň včerejšího závěru a S&P 500 poprvé překonal hranici 3700 bodů. Nasdaq 100 zpevnil o 0,3 %, když rostl desátý den v řadě a vykazuje tak nejdelší rally v letošním roce.

Pozornost investorů zamířila na společnost , která posílila o 3,2 % poté, co FDA uvedla, že vakcína proti koronaviru je velice efektivní a nejsou zde žádné bezpečnostní obavy, které měli zabránit jejímu schválené pro léčbu. Ve svém růstu pokračovaly akcie , které přidaly 3,9 %, což byla reakce na vystoupení jejího CEO. Ten uvedl, že počet předplatitelů využívající službu HBO Max vyrostl na 12,6 mil. z předchozích 8,6 mil. V plusu nakonec zakončila seanci i , když zpevnila o 1,3 %, a to i přes to, že firma oznámila již třetí úpis nových akcií za posledních deset měsíců, konkrétně v objemu 5 mld. USD.

Dařilo se rovněž celému energetickému sektoru, kde Marathon Oil posílil o 5,7 %, o 4,2 % a % například Mobil o 3,3 %. Pod tlak se naopak dostaly stavitelé domů, když odepsal 5 % a DR Horton 4 %.

Dow Jones dnes přidal 0,35 %, S&P 500 0,28 % a Nasdaq 0,50 %.