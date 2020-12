Inflace v EU klesla na 0,2 procenta, eurozóna zůstává v deflaci

Meziroční míra inflace v Evropské unii v listopadu klesla na 0,2 z říjnových 0,3 procenta, oznámil dnes statistický úřad Eurostat. Naproti tomu eurozóna je i nadále v deflaci, ceny tam proti stejnému období loni klesly o 0,3 procenta. To je stejný výsledek jako v říjnu a odpovídá to předběžné zprávě, kterou statistický úřad za eurozónu vydal zhruba před dvěma týdny. Meziměsíčně ceny v EU i v eurozóně klesly o 0,3 procenta.



Loni v listopadu se ceny pro spotřebitele zvyšovaly výrazněji. V celé EU byla roční inflace na 1,3 procenta, zatímco v zemích platících eurem byla na jednom procentu.



Nejvýraznější deflace byla letos v listopadu v Řecku, a to -2,1 procenta. Meziročně se ceny snížily také v Estonsku (-1,2 procenta), ve Slovinsku a na Kypru (obě -1,1 procenta). Naopak nejvyšší inflaci mělo Polsko (3,7 procenta), Maďarsko a Česká republika (obě 2,8 procenta).



Ve srovnání s říjnem ceny v meziročním srovnání ve 14 státech klesly, ve čtyřech se nezměnily a v devíti vzrostly.



V eurozóně k růstu meziroční inflace v listopadu nejvíce přispěly ceny potravin, alkoholu a tabáku (0,36 procentního bodu), následovaly ceny služeb (0,25 procentního bodu), neenergetického průmyslového zboží (-0,07 procentního bodu) a energií (-0,82 procentního bodu).