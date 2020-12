Propad evropského automobilového trhu nekončí (komentář analytika)

Po nadějném září přišel slabší říjen a ještě slabší listopad, kdy registrace nových osobních automobilů poklesly v zemích EU o 12 %. Na vině je jednoznačně lockdown v některých zemích a investiční škrty ve firmách omezujících obnovu jejich vozových parků. Propad registrací (prodejů) se týkal téměř všech zemí EU, výjimkou byly jen poměrně malé trhy jako Kypr, Irsko nebo Rumunsko. Největší trhy v Evropě byly v červených číslech. Nejmenší pokles zaznamenalo Německo (-3 %) a Itálie (-8,3 %). Ve Francii, stejně jako ve Španělsku nebo již mimo EU stojící Británii byl tentokrát pokles dvojciferný.

Podíváme-li se na čísla od začátku roku, tak nenajdeme v rámci EU jedinou zemi, kde by registrace nových vozů rostly. Pokles se zatím pohybuje v rozmezí 16 % až 42 %, přičemž celý unijní trh se zatím zmenšil o více než čtvrtinu. Tak rychlý propad nezaznamenal trh ani po světové finanční krizi. To, co tenkrát trvalo pět let, se letos „podařilo“ stihnout za několik málo měsíců. Z patnáctimilionového trhu je rázem trh, kde se neprodá (kumulovaně) ani 12 milionů vozů.



Pokud se podíváme na pozici značek, tak je vidět, že se letos lépe daří těm německým, které zvyšují své tržní podíly na úkor francouzských a italských výrobců. Tuzemská Škoda se přibližuje dosažení šestiprocentního tržního podílu a nelze si nevšimnout, že z hlediska růstu tržního podílu patří mezi ty jednoznačně nejúspěšnější v celé Unii. A to je rozhodně dobrá zpráva vzhledem k situaci, v jaké se naše ekonomika nachází.



Asi nelze čekat, že by výsledky evropského trhu mohly být vzhledem ke všem omezením v prosinci výrazně lepší. Proto už nyní lze říct, že rok 2020 byl pro automobilový průmysl nejhorším rokem v novodobé historii. V časech, kdy musí povinně „zelenat“ dostal tvrdou ránu v podobě pandemie, která jej nejprve odstavila, když začaly zamrzat dodavatelské řetězce, a následně mu zajistila i tvrdý poptávkový šok.