DIW: Německá ekonomika v závěru roku klesne o procento

Německá ekonomika v zimě zaznamená pokles v důsledku nových restriktivních opatření, která jsou reakcí na vzestup počtu případů nákazy koronavirem. Ve čtvrtém čtvrtletí se hrubý domácí produkt (HDP) sníží o jedno procento a v prvních třech měsících příštího roku bude pokles ještě výraznější. Předpověděl to dnes výzkumný institut DIW.



Hospodářská situace se podle institutu nezačne zlepšovat, dokud se přísná restriktivní opatření neuvolní. "Německá ekonomika se může vrátit na cestu oživení pouze v případě, že se situace výrazně uklidní," uvedl prognostik DIW Claus Michelsen. "I když je to bolestivé, budeme muset vydržet tvrdou uzávěru minimálně do konce ledna," dodal.



Německá vláda minulý týden kvůli zhoršující se epidemické situaci zpřísnila opatření proti šíření koronaviru. Až do 10. ledna musejí být zavřené všechny obchody s výjimkou těch, které prodávají základní zboží. Proti zpřísnění v neděli demonstrovaly v Berlíně, Hamburku a některých dalších německých městech stovky lidí.



Ve třetím čtvrtletí se německá ekonomika zotavovala z jarního útlumu způsobeného pandemií covidu-19. HDP se zvýšil o 8,5 procenta po propadu o rekordních 9,8 procenta ve druhém kvartálu.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.