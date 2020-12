Jay Leno: Němci Teslu neohrožují

„Věřím v americký a asijský technologický pokrok, i když dříve jsme byli jako Britové a oslavovali jsme velkolepé neúspěchy. Nemysleli jsme si, že jsme schopni to dokázat a také jsme to nedokázali.“ V rozhovoru o Tesle to na CNBC uvedl známý americký komik a automobilový nadšenec Jay Leno. Podle něj je Elon Musk génius, který s tím, jak začal vyrábět elektromobily, budoval i infrastrukturu. Hodně firem sice dnes vyrábí elektromobily, ale nemohou nabídnout potřebnou síť dobíjecích stanic. A nestačí říci, že si auto nabijete doma.



Může si udržet svůj technologický a konkurenční náskok? Leno odpověděl, že ví o názorech, podle kterých je „Tesla v pohodě, ale jen do té doby, než začnou elektromobily produkovat Němci“. Leno nicméně podle svých slov „viděl elektromobily z Evropy, ale jsou pozadu, nemají dojezd jako , je vepředu“. Podle komika je pak obecně mylný pohled, že se v Evropě vyrábí kvalitnější věci než v USA. Za příklad uvedl to, že v USA vyrábí Corvette, která je porovnatelná s Lamborgini a Ferrari, a to za 60 000 dolarů. Za něco podobného vyrobeného v Evropě by člověk dal „minimálně 250 000 dolarů“.



„Hodně věřím v amerického podnikatelského ducha. To, že Elon je schopen vystřelit raketu do vesmíru, která pak přistane zpět na Zemi, a to vše tak za desetinu ceny, za kterou je schopna to učinit vláda, je tím, co by podnikatelé měli dělat,“ uvedl Leno. Jak se dívá na ty, kteří nechtějí elektromobil, protože si užívají jízdu autem s tradičním spalovacím motorem? Leno míní, že nakonec budou podobná auta sloužit pro víkendovou zábavu, jako třeba sněžné skútry. Při jízdě ve velkoměstě v dopravní špičce si ale nikdo takové auto stejně neužije a elektromobil navíc šetří životní prostředí.



„To je výborná věc na Americe, máte volbu. Já jsem si nekoupil Teslu kvůli životnímu prostředí, i když i to je výborná věc. Koupil jsem si ji kvůli zrychlení,“ řekl Leno. Má ji přitom od roku 2015 a podle jeho slov nikdy nebyla v servisu kvůli opravě. Komik má také velkou sbírku veteránů a k dobru dal v rozhovoru i příběh, kterým ukazoval, že auta kupuje buď kvůli stroji samotnému, nebo kvůli příběhu, který za ním stojí:



Leno koupil veterána od 96leté ženy, šlo o vůz po jejím manželovi. Opravil ho a pak jí nabídl, že ji sveze. Ona souhlasila s tím, že vezme svoje děti. Leno tak vezl ji a dvě „děti“, kterým bylo přes sedmdesát a které matka během jízdy napomínala, aby se chovaly slušně, když je pan Leno vzal na vyjížďku. „Všichni tři si to užívali a smáli se,“ vyprávěl Leno s tím, že „někdy je příběh za autem stejně dobrý jako auto samotné“.



Potenciál Tesly



Tesla je samozřejmě v centru pozornosti celého trhu, na Bloomberg Markets o ní hovořila Cathie Wood z Ark Investment Management, která v roce 2018 hovořila o tom, že akcie půjdou vysoko nad 4 000 dolarů. Vysloužila si za to pozornost i posměch, nyní řekla, že se prostě držela své teze a v současnosti sází hlavně na to, že bude díky svým technologiím a obrovskému množství vlastněných dat schopná dominovat sektoru autonomních taxíků. Bariéry vstupu u Tesly rostou i v oblasti baterií, protože dříve tu byl její náskok tak tři roky, nyní to jsou již čtyři roky a případně více, pokud firma bude používat baterie jako nedílnou a nosnou součást aut.



Tesla má nyní podle ekonomky data ze silnic odpovídající 15 miliardám mil. Další v řadě je Google, který má k dispozici 25 milionů. Wood podle svých slov nikdy nevěřila, že by Tesle mohly dojít peníze, protože k tomu podle ní může u podobných společností dojít pouze v případě, že se uzavřou kapitálové trhy. Tedy v případě, že by si firma nemohla říci o nové peníze investorům.



Zdroj: CNBC