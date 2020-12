Vstup Tesly do S&P 500 je tu. Co znamená pro akcii i další velké hráče?

Akcie vstupují od příštího týdne, efektivně dnes po zavření Wall Street, do klíčového amerického akciového indexu S&P 500. Před tímto okamžikem je vidíme postupně zpevňovat. Co vstup Tesly do S&P 500 znamená pro její akcie a co pro dosavadní krále tohoto indexu a daší jeho členy? Znamená tento krok jednoznačnou cestu titulu okamžitě vzhůru, nebo by to mohlo být i jinak?

Akcie Tesly vstupovaly do roku 2020 na úrovních pod 90 dolary za kus, dnes je v očekávání velkého dne vidíme až nad metou 680 dolarů za akcii. Titul tedy dosahuje více než 7násobku tržní ceny úvodu roku. S&P Global Rating situaci umocňuje zlepšením úvěrového ratingu o stupeň na „BB“ poté, co poslední várka prodeje akcií vynesla hotovostní zdroje firmy na nová maxima.

V čem stratégové nejsou za jedno je očekávání, zda po vstupu titulu do S&P 500 bude zaručena další plynulá jízda vzhůru. Před vstupem titulu do indexu je to logický vývoj, navíc se schází s dalšími faktory. „Pasivní fondy, které index následují, nemají za cíl index překonávat, nýbrž sledovat. Tedy nadprůměrný objem se dá očekávat zejména dnes v závěru obchodování. Tím spíš, že dnešek je zároveň dnem, kdy expirují opce a futures kontrakty na akciové indexy i jednotlivé akcie – okamžik známý jako quadruple witching. je přitom u opčních hráčů velice oblíbeným podkladovým aktivem,“ upozorňuje seniorní akciový analytik Patria Finance Branislav Soták.

Vývoj akcií (USD(akcie):

Dál už to ale tak jednoznačné být nemusí. Jak upozorňuje i například agentura Bloomberg, právě manažeři následující index budou prvními z těch, kdo své nákupy zásadně zvolní. Nejde však jen o tuto souvislost. „Domnívám se, že zařazení do indexu může být pro Teslu v této souvislosti v krátkém horizontu paradoxně i přítěží. Index je trackován velkým objemem pasivních peněz, což motivuje k případné arbitráži. Ta by se měla odehrávat primárně na volatilitě, která by měla se vstupem do indexu přece jen klesnout. S poklesem realizované volatility pravděpodobně dojde i na pokles té implikované, což povede k poklesu opčních prémií (ceteris paribus). To nejspíš zabolí nejednoho nadšeného retailového opčního hráče. S menším zájmem o opce pak budou mít tvůrci trhu menší potřebu hedgovat vypsané call opce nákupem akcií,“ rozvádí a vysvětluje téma Branislav Soták.

Další rovinou úvah o vstupu velikostně tak silného titulu do indexu S&P 500 je ta rovina, jak ovlivní širší trh a další členy indexu. Ani v tom analytici nejsou za jedno. Podle stratégů vstup Tesly celý index S&P 500 valuačně nezdraží natolik, jak se někteří obávají. naproti tomu odhaduje dopad na očekáváné P/E celé dva body. „Z důvodu velikosti Tesly bude příliv pokračovat a vyvolá rebalanci portfolií, dojde k částečného výprodeji středně velkých společností,“ soudí Christopher Harvey za . „V této souvislosti čekáme tlak na střední a menší tituly a indexy, ve kterých jsou zastoupeny. „Vzhledem k velikosti Tesly a její váze v indexu S&P 500, kde se s přehledem zařadí do top 10 po boku takových titánů, jakými jsou nebo , lze čekat na zbylých konstituentech indexu prodejní flow od pasivních indexových fondů,“ soudí analytik Patrie Branislav Soták. V delším horizontu pak dle něj samozřejmě budou rozhodující jiné než technické faktory.

Faktem zůstává, že vstup do indexu je asi dosud největší odměnou pro Elona Muska, který vede firmu od roku 2008 a s ním pro retailové investory, kteří věří zelené misi elektromobilů. Mezi analytiky panuje neshoda, o jaké společnosti se vlastně bavíme. O automobilce? O zelené energii a zelené investici? O technologické firmě? Ruku v ruce s tím se nesou analytické debaty, jak vlastně společnost správně ocenit. Pohled na analytická doporučení je v tomto směru více než výmluvný. 780 USD/akcie, 230 dolarů za akcii, 540 dolarů, J.P.Morgan pouhých 90 dolarů za akcii… však je a bude magnetem. Nikdo jiný nedokáže natolik přitáhnout zájem větších i drobných investorů a i mezi klienty Patria Finance je aktuálně nejobchodovanějším papírem mezi těmi americkými.

Starší generace podle části analytiků nevnímá svět s takovým apelem na životní prostředí, jako ta mladá, za to mezi ní častěji jde o záležitost statusu. Některé analytiky cituje agentura Bloomberg v rovině: když si Teslu začali pořizovat postupně další a další bohatí kolem mne, přesvědčilo mne to na tento papír vsadit. Kdo to udělal jen na počátku letošního roku, může v jeho závěru slavit. Prvním dalším fundamentálním motivem, který může akciemi Tesly opět někam pohnout, budou dodávky posledního letošního čtvrtletí. Pak tu máme produkci baterií v Texasu nebo Cybertruck. Právě živost a volatilita titulu je pro mnohé investory to, co je na Tesle baví. A samozřejmě doufají v sice bumpy road, ale stále víc a víc vzhůru…