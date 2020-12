Výhled Fidelity na rok 2021: Můžeme být optimističtí?

Rok 2020 byl jiný než všechny, co pamatujeme. Bude tak sloužit jako připomenutí toho, že krize může udeřit kdykoli a že každá je zcela specifická. Andrew McCaffery globální CIO, Asset Management Fidelity International upozorňuje: „Při přechodu do roku 2021 proto opatrně vyvažuji nedávný optimismus na trzích větší obezřetností.“

Krize Covid-19 znamenala nejrychlejší medvědí trh v historii, následovaný nejsvižnějším oživením. To bylo poháněné bezprecedentní měnovou a fiskální politikou. Na prahu roku 2021 je však globální zotavení nejisté. Pokud se ukáže, že fiskální stimuly jsou mírné, centrální banky budou i nadále dělat většinu těžké práce při „zvedání“ ekonomiky.

Vakcíny jsou sice na cestě, ale ekonomické škody způsobené virem jsou už zřetelné. Jakmile se vše usadí, investoři si mohou začít klást otázku, zda je politika adekvátní nebo zda přestřelila, což znamená riziko vyšší inflace, než bychom chtěli. Rok 2021 pravděpodobně dobře prokáže, jak se podařilo investorům aplikovat přístup být vždy připravený, mít skutečně diverzifikované portfolio a pohotově reagovat.

Tržní optimismus a ekonomická realita

V roce 2020 se investoři konsistentně rozhodli věřit tomu nejlepšímu scénáři podporovanému likviditou Fedu a dalších významných centrálních bank. Andrew McCaffery k tomu říká: „Obávám se, že tomuto optimismu ekonomická realita roku 2021 nebude vždy odpovídat. Do udržení zavřených ekonomik bylo napumpováno obrovské množství investic. V USA, vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že americký Kongres bude rozdělený, by omezený balíček fiskálních stimulů mohl znamenat pomalejší zotavování. V krátkodobém horizontu zde existuje riziko dvojité recese vzniklé zaváděním dalších omezení v boji proti viru, zatímco svět čeká na dodání vakcín pro širokou populaci.“

Ocenění některých obřích amerických společností se zdá být odtržené od reality, přičemž některé akcie se obchodují za stokrát vyšší hodnoty, než jaké jsou jejich výnosy. Pokud výnosy neodpovídají současným očekáváním pro roky 2020 a 2021, zůstanou tyto akcie zranitelné. Jakákoli korekce by mohla mít mimořádný dopad na širší trh, vzhledem k tomu, že technologičtí giganti nyní tvoří více než pětinu indexu.

Při bližším zkoumání ale podle expertů Fidelity International zjistíme, že existuje řada případů, kde se valuace liší kvůli pandemickým a dlouhodobějším trendům. Investoři by podle Fidelity měli jednat rychle, aby zachytili tyto výhodné nabídky na trhu. V závislosti na vývoji viru, vakcíny a po jakékoli politické reakci může dojít k prudkým rotacím od necyklických k cyklickým nebo naopak, ačkoliv banky a ropné společnosti vždy zůstanou pod strukturálním tlakem.

Větší citlivost na inflaci

Omezené fiskální stimuly zatím, zdá se, snížily riziko vyšší inflace. Současný disinflační výhled by se však mohl rychle změnit, pokud rychlost oběhu peněz vzroste, v reálné ekonomice budou nedostatky nebo dojde k většímu než očekávanému růstu, což může být vyvoláno rychlým zavedením vakcín. Fed navíc naznačil svůj záměr detailněji pozorovat inflaci, která je nyní mírně nad cílem, dokud se USA nedostane blíže k plné zaměstnanosti při přísnější politice. I další centrální banky vyspělých trhů směřují ke strukturálně jednodušším politikám.

Cesty k diversifikaci

Ve střednědobém horizontu očekávají experti Fidelity pokračování oslabování amerického dolaru, zatímco Fed zůstává u akomodativní politiky. To bude pozitivní pro trhy mimo USA, zejména pro Asii. Čína udržuje měnovou politiku na neutrálnější úrovni tím, že povzbudila své banky, aby projevily toleranci vůči společnostem, které vir zasáhl, a prosazuje domácí reformy. To by mohlo stabilizovat výnosy v roce 2021 a může to přinést i jistou míru diverzifikace pro globální investory.

Komodity, měny a expozice na soukromých trzích, kde je přijímané riziko potenciálně lépe odměňováno, můžou také pomoci diverzifikovat riziko a zvýšit výnosy, pokud je oživení nerovnoměrné. Zejména pokud jsou u vládních dluhopisů vyspělých trhů špatná očekávání a chovají se v rámci tradiční alokace spíše jako pasiva než aktiva.

Klimatická změna je prioritou

Po roce, kdy se ve vládních a korporátních agendách držela sociální hlediska vysoko, se zdá, že prioritou udržitelnosti v roce 2021 bude klimatická změna. To podporuje i Green Deal EU a nově zvolený americký prezident Joe Biden. Existují velká očekávání ohledně urychlení dekarbonizace, což bude hlavním tématem na jednání summitu OSN o změně klimatu pořádaném koncem roku 2021.

Ve společnosti Fidelity International jsou aspekty životního prostředí, sociálních záležitostí a corporate governance (ESG) nedílnou součástí investičního přístupu zdola nahoru a jsou vyjádřeny v hodnoceních ESG, která Fidelity společnostem přiděluje. Ti, kteří berou ESG vážně, měli skvělé výsledky během krize i mimo ni. Čím víc dělají firmy správné věci, tím víc přitahují stabilní kapitálové toky, což vede k lepším výsledkům pro firmy, investory i pro společnost.

Závěrem lze říci, že nejistota ohledně vakcíny, dopady měnových a fiskálních stimulů, stejně jako i růst příjmů, mohou v roce 2021 způsobit období volatility trhů. Tam, kde je krize, existuje také příležitost. Ale když se trhy oceňují díky neskrývanému optimismu, je třeba zůstat ve střehu, co se opravdu stane, a zda se potvrdí.

