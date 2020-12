Rozbřesk: Vláda zpřísňuje opatření, koruna však zůstává v klidu a vyhlíží ČNB

Kvůli zhoršující se pandemické situaci vláda opět zpřísňuje opatření. Se zpožděním, ale přece reaguje na zhoršující se skóre proti pandemického systému PES. Po dvou týdnech opět zavřou restaurace, hotely a penziony, bazény, vnitřní sportoviště, galerie a knihovny. Zůstanou ovšem otevřeny obchody.



Z pohledu dalšího vývoje pandemie bude klíčové, jak výrazně Češi v průběhu vánočních svátků omezí sociální kontakty, popřípadě jak při nich budou zodpovědní (budou podstupovat preventivní testy). Rozvolnění vládních opatření vedlo v posledních dvou týdnech k poměrně rychlému nárůstu sociálních kontaktů – mobility index ukazoval na pohyb Čechů v obchodech a v rekreačních zařízeních v polovině listopadu zhruba 40-50 % pod normálem posledních let, zatímco poslední dny se ten samý index pohybuje 5-10 % pod normálem.



Pokud vládní opatření a chování lidí sníží v nejbližších dnech číslo R zpátky pod jedničku a do deseti až čtrnácti dnů se vrátíme k úrovním okolo 0,8, může už druhá polovina ledna vypadat “veseleji”. Na druhou stranu, pokud bychom se zasekli s reprodukčním číslem jen těsně pod úrovní 1, těžko bychom se do efektivního nasazení vakcíny zbavili komunitního šíření viru a mohli si dovolit výrazněji uvolnit vládní proti pandemická opatření.





Trhy včetně koruny však v tuto chvíli na novou vlnu vládních nařízení již nereagují tak negativně. Více je stále zajímá “rychlost” zavádění vakcíny, fiskální impulsy a další vývoj měnové politiky…, tím pádem i středeční zasedání Fedu a čtvrteční ČNB.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna zůstává relativně stabilní pod 26,40 EUR/CZK. Nová vlna opatření ji nechala relativně chladnou a pozitivně reaguje na slušnou náladu na globálních akciových trzích. V dalším průběhu týdne bude důležité sledovat zejména středeční zasedání Fedu a čtvrteční ČNB, která bude pravděpodobně reagovat na chystaný silný vládní fiskální impuls.



Zahraniční forex

Zatímco eurodolar zcela ignoruje přicházející zprávy o brexitu, tak libra je přece jenom vnímá citlivěji. Včera byly obě strany (Londýn a Brusel) přece jenom optimističtější, pokud jde o posun v jednání (údajně je ve hře jen rybolov), což libra uvítala mírným posílením. Nicméně jednání budou pokračovat i dnes…



Odpoledne se do hry dostanou i americká makrodata – konkrétně podnikatelská nálada v New Yorku. Ta nemusí vyznít s ohledem na částečně obnovený lockdown vůbec dobře, což by dolaru mohlo lehce zatopit.



Po obědě také zasedá maďarská centrální banka. MNB by sazby měnit neměla, ale silnější forint a nižší inflace jí může přimět k holubičímu komentáři.



Ropa a zlato

Denní vypořádání na aktivním kontraktu ropy WTI proběhla na ceně 46,99 USD za barel (+0,9 %). Sentiment nepřerušilo ani prohlášení OPECu o nízké očekávané poptávce po komoditě. Trojská unce zlata zlevnila o 6 desetin procenta na 1.828 USD.



Akcie

Akciové trhy v zámoří startovaly týden smíšeně. Zatímco širší indexy mírně korigovaly, technologickým akciím se dařilo. Celkově je z pohledu do složení S&P 500 patrné, že favority byly informační technologie s růstem o 0,9 % a vyšší osobní spotřeba (+1,05 %). Naopak průšvih je to u financí (-0,9 %) a energetiky (-3,1 %). Index Dow Jones Industrial Average skončil na úrovni 29.859 bodech (-0,6 %). S&P 500 začal týden o 4 desetiny níže na 3.647 bodech. Technologický Nasdaq Composite končil v zelené barvě (12.440 b.; +0,5 %).