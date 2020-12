Rok 2020 je ve finále: Evropské akcie -4 %, v Praze vyšší objemy. Co koruna či komodity?

Poslední den roku patří omezenému obchodování v Evropě při uzavřené platformě Xetrcoma včetně pražské burzy a nevýrazné předpovědi pro finální seanci roku na Wall Street. Co nám říká bilance celého covidového roku 2020? +43 % pro americký index Nasdaq , +5 % pro úzký a -4 % pro širší index evropských akcií, ztratila také pražská burza, avšak na meziročně vyšších zobchodovaných objemech. Co česká koruna nebo komodity?

Nejprve pohled na akcie. Z hlavních amerických indexů vidíme před dnešním finále index Nasdaq připisovat od počátku roku přes 43 procent. Následuje S&P 500 s 15,5 procenty a Dow Jones s 6,5 procenta.

Pohlédneme-li na americké akcie podrobněji, na úvodní zásah pandemie covid-19 ještě trhy odpověděly nadějí v ekonomické oživení. Po uzavření na novém rekordu 19. února akcie zasáhl měsíc trvající propad způsobený koronavirovou pandemií, která přiměla vlády po celém světě uzavřít své ekonomiky a omezit pohyb osob. To vyvolalo obavy z poškození ekonomiky Spojených států, ale i globální ekonomiky. Akciový index Standard & Poor's 500 klesl 12. března o 9,5 procenta, což byl jeho největší procentní propad od tzv. černého pondělí v roce 1987. Proti svému únorovému vrcholu se index v té době snížil o 26,7 procenta a poprvé od finanční krize se dostal do tzv. medvědího trhu. Tato situace však trvala jen do 23. března, kdy se odrazil ode dna a v polovině srpna opět překonal své únorové maximum. Nastartoval tak naopak býčí trh. Ten medvědí trval 23 obchodních dní, což je nejkratší období, ve kterém kdy index přetrval v této situaci.

Hlavním důvodem březnového oživení byl fiskální stimulační balíček americké vlády v hodnotě dvou bilionů USD (42,8 bilionu Kč) k podpoře ekonomiky zasažené pandemií doplněný měnovými stimulačními opatřeními centrální banky USA (Fed). Kroky Fedu pomohly udržet nízké výnosy státních dluhopisů, což zvyšuje atraktivitu akcií pro investory.

Protože akcie pokračovaly v růstu a přicházely slibné zprávy o vývoji vakcíny proti covidu-19, začali se investoři přesouvat k firmám, které obvykle podávají lepší výkon v době, kdy ekonomika směřuje ven z recese, jako jsou firmy s relativně malou tržní kapitalizací, a později k cyklickým sektorům, mezi které patří energetický, průmyslový či finanční. Energetický sektor se ale i přes oživení stal v letošním roce sektorem s nejhorším výkonem. Naopak se dařilo technologickým společnostem a firmám zaměřeným na spotřební zboží, které lidé nepovažují za nezbytné, ale rádi ho nakupují, pokud mají dostatečné příjmy.

Celkově však kvůli nejistotě a obavám souvisejícím s pandemií byl letošní rok pro index S&P 500 nejvíce nestabilním za více než deset let. Při více než 40 seancích v letošním roce index klesl nebo vzrostl o více než dvě procenta.

Z jednotlivých titulů se nejvíce dařilo akciím výrobce elektrických aut , který se stal součástí indexu 21. prosince. Za letošní rok si připsal zhruba 700 procent. Celkově byl na výkonu akcií patrný vliv koronaviru a dařilo se hlavně akciím, které těžily z toho, že lidé zůstali doma. Naopak největší ztráty utrpěly cestovní společnosti, mezi nejhorší patřili provozovatelé výletních okružních plaveb a Norwegian Cruise.

V Evropě se relativně dařilo německému akciovému indexu DAX , který končí rok se ziskem YTD 3,55 procenta. Francouzský index CAC je oproti tomu níže o více jak 7 procent, britské akcie v indexu FTSE100 o více než 14 %. Užší index evropských bluechips Euro Stoxx 50 odepisuje YTD 5,1 procenta, širší Stoxx 600 pak zhruba 4 procenta. Čínské akcie v letošním roce navzdory pandemii nemoci covid-19 výrazně posílily. Index CSI300, který zahrnuje největší firmy na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, si připsal 27 procent a je nejvýš od poloviny roku 2015.

Jak si vedla v bilanci letošního roku pražská burza? Celkový objem akciových obchodů v Praze meziročně vzrostl o 15 % při celkové zobchodované hodnotě 125,3 miliardy korun. Mezi nejobchodovanější emise patřil (31,5 mld. Kč), (28,6 mld. Kč) a (24,2 mld. Kč). Hlavní index pražské burzy PX-TR, který započítává kromě tržní ceny také dividendový výnos, v roce 2020 ztratil 4,97 %. Nejvíce rostoucí indexovou emisí se stal Spirits s meziročním ziskem 25,81 %. Lídry neregulovaného trhu START se pak stali dva letošní nováčci a to Pilulka Lékárny se zhodnocením 37,97 % a eMan se ziskem 19,61 %. Pokles „čistého“ PX indexu bez dividend dosáhl 7,9 %. Nováček hlavního trhu Zbrojovka zůstává s 294 Kč/akcie blízko upisovací ceny 290 korun za akcii.

Proti české koruně v bilanci roku 2020 získala z měn, považovaných za hlavní, švédská koruna téměř 8 %, australský dolar, dánská koruna nebo švýcarský frank kolem 3,5 procenta. Euro získalo vůči české koruně 3,2 procenta. Koruna k americkému dolaru naopak zhruba 5,8 procenta.

Ze dvojice euro versus dolar je americká měna poraženým letoška. Zatímco v úvodu roku jsme měnový pár viděli u hladiny 1,1 EURUSD, v závěru roku je to 1,23. Dle dat Bloomberg získalo euro k dolaru YTD 9,6 procenta, rekordmanem je švédská koruna s +14,6 procenta.

Co komodity? Energie dolů, drahé i průmyslové kovy vzhůru. Ropu WTI vidíme od počátku roku níže o 21,4 %, ropu Brent o 22,5 procenta na úrovních 48,00, respektive 51,00 USD/barel. Zlato zpevnilo o 25 procent na hranici 1900 USD/unce, stříbro o 48 % na 26,5 USD/unce. Měď končí rok s +27 %, hliník s +10 %.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:09 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.2314 -0.0424 26.3263 26.2019 CZK/USD 21.3550 0.0797 21.4310 21.3015 HUF/EUR 363.5548 -0.2164 365.6600 362.5600 PLN/EUR 4.5616 -0.4744 4.6219 4.5430

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.0285 0.0725 8.0524 8.0166 JPY/EUR 126.5950 -0.2364 126.9966 126.3710 JPY/USD 103.0795 -0.1618 103.2050 103.0010

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8996 -0.3975 0.9045 0.8975 CHF/EUR 1.0805 -0.3230 1.0849 1.0799 NOK/EUR 10.4654 -0.4711 10.5228 10.4288 SEK/EUR 10.0334 -0.3636 10.1034 10.0085 USD/EUR 1.2283 -0.1236 1.2309 1.2259

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2925 -0.6850 1.3012 1.2917 CAD/USD 1.2719 -0.3143 1.2756 1.2717

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Do nového roku 2021 Vám přejeme především pevné zdraví, bystrou a otevřenou mysl, odvahu a vytrvalost, nezbytnou dávku štěstí a úspěchu a investiční trefy na trzích. Čich na tu pravou investici v pravou chvíli a to nejen na trzích, ale především v celém životě. Tým Patria.cz