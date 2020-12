Rozbřesk: Rok, na který hned tak nezapomeneme

Ještě v lednu a v únoru to vypadalo, že nás čeká další vcelku nudný rok ve znamení cyklického zpomalení, avšak už březnový začátek pandemie po návratu zimních dovolenkářů začal zásadně měnit veškerá očekávání. Po letech, kdy jsme z povzdálí sledovali epidemie SARS a MERS, jsme měli překvapivě možnost zažít takovou zkušenost na vlastní kůži, a to hned několikrát.

Poprvé už na jaře, kdy omezení služeb a (ne)dobrovolné odstávky v průmyslu způsobené rozpadem dodavatelských řetězců srazily ve druhém čtvrtletí ekonomiku víc než finanční krize, kterou odstartoval pád banky Lehman Brothers v roce 2008. Během poměrně krátké doby se však podařilo zastavit šíření nákazy a ČR, co do ekonomických dopadů si rozhodně nevedla ve srovnání s ostatními zeměmi EU nijak tragicky. Stali jsme se dokonce „best in covid“ a dokázali to v létě i náležitě hromadně oslavit, ať už na domácí půdě nebo třeba v Chorvatsku. Služby se ve třetím čtvrtletí začaly oklepávat z předchozích ztrát, i když ty nejvíce postižené – jako letecká doprava nebo cestovky – se vlastně ani tehdy v podstatě neodrazily ode dna. Cenou za toto „normální“ léto však byla druhá vlna pandemie, která nastoupila na podzim, a druhý lockdown trvající až do začátku prosince. Tentokrát jsme už nebyli „best“ a navíc nešlo ani o lockdown poslední. Jak se totiž ukázalo, začal se naplňovat scénář, kterému jsme v listopadu ironicky říkali „hezké Vánoce“. Po krátkém uvolnění tak následoval rychlý nárůst počtu nakažených i ztrát na životech a zcela nepřekvapivě i další lockdown, který bude trvat přesně do té doby, než skončí. To je asi nejpřesnější předpověď, kterou na základě aktuálních čísel lze vyslovit.

V právě končícím roce se všem ukázala i některá pozitiva, která do té doby nebyla až tak viditelná. Ať už šlo o schopnost improvizace, i když někdy možná až přílišné, nebo flexibility s jakou se omezením začala přizpůsobovat postižená odvětví. Boom internetového nakupování, homeoffice nebo videokonferencí je zase příkladem technologického posunu, ke kterému vlastně firmy i spotřebitele přinutila stále probíhající koronakrize. Pokud tímto směrem časem posune i veřejnou správu, bude to jen dobře.

Končí rok plný nemilých překvapení a do toho nového Vám přejeme především zdraví. Ať je rok 2021 o mnoho lepší, než ten právě končící. P.S. Zůstaňte negativní :-)





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Zprávy o formálně završeném brexitu koruna ignorovala. Do posledního dne roku vstupuje koruna v blízkosti hranice 26,20 EUR/CZK. Kurz bude dnes „řídit“ v první řadě likvidita trhu, která nebude nijak výrazná.



Zahraniční forex

Eurodolar včera překonal hranici 1,23, pod níž se obchoduje dnes ráno. Euro těží z všeobecně klesající averze k riziku, přičemž optimismus přiživují i zprávy o hladké podobě brexitu (včera schválil britský parlament výstupní dohodu mezi EU a Londýnem). Dnešní silvestrovské obchodování bude zřejmě nevýrazné, byť americká týdenní data z trhu práce mohou být vcelku zajímavou informací.

Velmi atraktivní dění se každopádně mezi svátky odehrává na polském devizovém trhu. Polská centrální banka (NBP) se totiž rozhodla, že proti (prý silnému) zlotému zahájí svatou válku a spustila sérii verbální i skutečných intervencí. Včera se k hlasům proti zlotému přidal dokonce i samotný guvernér NBP Glapinsky, který uvedl, že zlotý poškozuje polskou ekonomiku a dává prostor pro důrazné intervenční akce. Ostatní členové Výboru pro měnovou politiku dokonce začali zmiňovat i možnost snížení úrokových sazeb, ačkoliv hlavní sazby již dnes činí jen 0,10 %. Měnový pár EUR/PLN se tak obchoduje na úrovni 4,58, přičemž další ztráty nejsou vyloučeny - minimálně do příštího zasedání NBP, kde by se mohlo vyjasnit, jak to s kurzem zlotého centrální banka vlastně myslí.



Ropa a zlato

Ropa WTI včera zápasila o udržení denních zisků. Pomohly zde ale zásoby, které ukázaly větší pokles, než se čekalo (-6,065 mil. barelů vs oček. -3,1 mil. barelů). Cena komodity tak vzrostla na 48,30 USD (+0,6 %). Trojská unce zlata zdražila na 1.892 USD (+0,7 %).



Akcie

Z jednotlivých sektorů indexu S&P 500 se s růstem o 1,7 % nejvíce dařilo energetice. V závěsu byli zpracovatelé materiálů (+1,5 %). Naopak o 7 desetin klesaly komunikace. Index Dow Jones Industrial Average i včera pokukoval po nových rekordech. Denní nejvyšší hodnota 30.525 ale nestačila. Směrem k závěru seance DJ lehce ztrácel dech, ale i tak zvládl zakončit na 30.409 bodech (+0,2 %). S&P 500 v růstu nebyl tak ambiciózní, ale i přes klesající tendenci v průběhu včerejšího dne dokázal udržet zelenou barvu (3.732 b.; +0,1 %). Technologický Nasdaq Composite tížily výše zmíněné akcie ze segmentu komunikací, držel si tak růstem na 12.870 bodů stejnou procentuální výkonnost jako SPX.