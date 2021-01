Sumner: Rok 2020 a co za biliony dostanete v Číně a co v USA

Byl rok 2020 rokem dobrým? Tuto jednoduchou otázku si na svém populárním blogu klade monetarista Scott Sumner a dává i odpověď. Přesněji řečeno několik odpovědí, které hlavně ukazují, jak moc při výběru té „správné“ odpovědi záleží na úhlu pohledu. Výchozí bod: Rok 2020 byl rokem špatným, protože byl plný lidského utrpení. Jenže...



Ekonom následně poukazuje na to, že v lidské historii staré 5 000 let to byl jeden z 1 % těch úplně nejlepších roků, pokud se díváme na proměnné, jako jsou příjmy na hlavu. „Staly se z nás kyberděti, globální příjmy na hlavu neležely téměř nikdy výš, očekávaná délka života dosahuje málem rekordních hodnot, s lidskou svobodou je to také prakticky nejlepší v historii,“ píše Sumner. Jenže...



„Absolutní výše příjmů nemá takový význam, naše spokojenost je dána porovnáním s tím, jak jsme na tom byli v posledních letech,“ píše Sumner. A z tohoto pohledu byl rok 2020 velmi depresivní. Jenže na druhou stranu...



Disponibilní příjmy na hlavu byly (ve Spojených státech) vlastně hodně vysoko, a to díky masivní vládní podpoře a transferům. Řada dospělých i dětí se pak radovala z toho, že mohou zůstat doma a nemusí třeba čekat dlouhé hodiny v dopravních zácpách. I Sumner se těšil z toho, že nemusel pracovně létat na druhý konec země „či rozebírat Trumpa se strýcem na Den díkuvzdání“. Na druhou stranu ale...



„Lidé jsou společenská stvoření a rok 2020 tak pro ně byl mimořádně složitý. I středověcí rolníci na tom byli lépe, protože se mohli stýkat se svými přáteli. Minulý rok byl nelidskou noční můrou, kterou si nebyl schopen představit ani Hollywood,“ popisuje Sumner další úhel pohledu na posledních 12 měsíců. A uzavírá vše s tím, že na otázku: „Jaký byl rok 2020“ nezná odpověď nikdo a naším problémem je v této souvislosti i to, že se „ženeme za cíli, které nás stejně neučiní šťastnými“.



Sumner také poukazuje na to, že z Larryho Summerse se stal konzervativec ve chvíli, kdy se vyjadřoval o tom, že by americké domácnosti dostaly od vlády šeky ve výši 2 000 dolarů. Takový krok by podle ekonoma, který jinak podporuje fiskální stimulaci, byl „hodně vážnou chybou“ a Summers si podle svých slov není jistý ani tím, zda by smysl dávaly šeky ve výši 60 dolarů.



Naopak z některých republikánů se stali „socialisté“ ve chvíli, kdy podporu ve výši 2 000 dolarů nadšeně podporovali. Sumner k tomu píše, že on sám souhlasí se Summersem s tím, že taková podpora by byla vyhazováním peněz. Summers k tomu navíc míní, že by kvůli takovému kroku mohlo dojít k přehřátí ekonomiky, ale Sumner podle svých slov takové obavy nesdílí. „Čína utratila biliony a má za to 36 000 kilometrů nové vysokorychlostní železnice. My utratíme biliony na to, aby si lidé nakoupili zboží z Číny, které jim doručí ,“ uzavírá monetarista svůj pohled na současné dění.



Zdroj: The Money Illusion