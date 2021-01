Rozbřesk: Nálada v české ekonomice roste covidu navzdory, koruna vkročila do 2021 s optimismem

Prosincové podnikatelské nálady potvrdily pro Česko příznivou zprávu – průmysl si přes silnou druhou vlnu pandemie nevede vůbec špatně. Česko sice vévodí smutnému covidovému žebříčku, když dosáhlo největšího počtu nakažených na světě (na milion obyvatel). Zdá se však, že podobně jako v Německu průmyslová výroba zatím není výrazněji zasažena. Poslední index PMI v průmyslu ukazuje nejen na solidní růst výroby i nových zakázek, ale i na nabírání nových zaměstnanců v páteřním odvětví české ekonomiky.



Zdá se, že vidina vakcíny pomalu oživuje investice a nákupy zboží dlouhodobější spotřeby, což ostatně potvrzuje i další vylepšení nálady v německém průmyslu. V Česku však index PMI není tak spolehlivým “předskokanem” a bude rozumnější počkat si alespoň na listopadová “tvrdá čísla” z průmyslu – ta má Český statistický úřad zveřejnit na konci tohoto týdne. Pokud se dosavadní dobré zprávy z průmyslu potvrdí, nebude dopad pandemie do české ekonomiky zdaleka tak špatný jako v průběhu jarní vlny. Na základě dosavadních relativně optimistických zpráv z průmyslu náš nowcast ukazuje na pokles české ekonomiky “pouze” o 1-2 % (mezikvartálně).



Pro rok 2021 a náladu na trzích však bude asi nakonec důležitější sledovat tempo vakcinace a schopnost vlád efektivně podpořit oživení ekonomiky. První kvartál bude podle všeho v Německu i v Česku kvůli omezujícím nařízením tak jako tak slabý. V druhém kvartále by ale podle plánů ministerstva zdravotnictví mělo Česko očkovat více jak milion lidí měsíčně a s pomocí teplejšího počasí směřovat k trvalému rozvolnění omezujících nařízení… Zpátky na výsluní by se pak měl dostávat i těžce zkoušený sektor služeb včetně pohostinství, hoteliérství a obchodu.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna vstoupila do nového roku pozitivně, ale nepodařilo se ji usadit pod 26,15 EUR/CZK. Horší nálada na globálních trzích vyvolaná obavami z nových lockdownů napříč Evropou nakonec přece jen “rozjeté” akcie a riziková aktiva alespoň načas trochu přibrzdila.



Zahraniční forex

Eurodolar odstartoval nový rok ve vyčkávací pozici, když událostmi, na které se čeká, jsou senátní volby v americké Georgii (více viz včerejší FX Strategie) a důležitá data jako například dnes odpoledne americký index podnikatelské nálady ISM.



S novým rokem však začaly mazat ztráty středoevropské měny v čele s forintem. Polský zlotý zůstává v posilování přece jenom pozadu, neboť se bojí intervencí NBP (a také jejího zasedání naplánovaného na příští týden).



Ropa a zlato

Zajímavý den má za sebou i ropa. Po startu evropských burz se cena barelu WTI přiblížila cenovce 50,00, jednání OPEC+ nepřineslo žádnou revoluci, komodita tak klesla na 47,30 UDS (-2,5 %). Trojská unce zlata naopak cenově poskočila na 1.944 USD (+2,4 %).



Akcie

Akciové trhy včera nastartovaly rok 2021 hodně zostra. Indexy otevíraly na historických maximech, ihned ale otočily a začaly odevzdávat část zisků, které nastřádaly v loňském roce. Index Dow Jones Industrial Average zatížen např. akciemi Boeingu (-5,3 %) klesal o 1,3 % na 30.223 bodů. S&P 500 ihned po otevření posunul laťku dalšího rekordu na intradenní úroveň 3.769 bodů a následně se svezl až na 3.662. Denní minima si moc neoblíbil, jelikož se rychle poroučel zpět nad 3.700 bodů. SPX končí první seanci tohoto roku o 1,5 procenta lehčí na 3.700 bodech. Technologický Nasdaq Composite šel podobnou cestou, jako mu vytyčily 2 dříve jmenované barometry. CCMP zavírá na 12.698 bodech (-1,5 %).