Nálada se odpoledne kazí. Investoři si všímají voleb a nového kmenu viru

Zatímco ranní vstup hlavních trhů do nového roku byl všeobecně optimistický, odpoledne dobrá nálada ztratila na síle. Vypadá to, že si investoři začali více všímat aktuálních rizik, poté co řada těch starších z loňského roku nakonec pominula. Do popředí se dostává otázka druhého kola amerických senátních voleb, které reálně může znamenat převahu demokratů v Senátu. Podle nás se s takovou možností na trhu příliš nepočítá a byla by přijata negativně.



Dalším problémem je pak mutování koronaviru. Po kmeni, který se začal šířit z Británie, se dozvídáme o jiném, pro změnu z Jihoafrické republiky. V obou případech jde o nakažlivější verze, než je ta dosud dominantně rozšířená. Zatím chybějí důkazy, že by na nové kmeny nezabíraly už vyvinuté vakcíny, přesto přibývající mutace takové riziko do budoucnosti zvyšují. Je to sice laický pohled, ale je poměrně jasné, že případné potvrzení kmene odolného vůči současným vakcínám by bylo velkou ranou nejen pro trhy.

Právě volby a rizika, že by se koronakrize mohla vyvíjet jinak, než se čeká, považujeme za zásadní témata začátku letošního roku. Do toho vyjde řada nových makrodat, která by však trhy zřejmě postihla jen v případě velkého negativního překvapení. Pohled dozadu do minulého roku obecně zůstane na druhé koleji.

Evropské akciové indexy svůj nárůst značně redukovaly a DAX sklouzává mírně do červeného. Slušné zisky si však stále nechává Londýn (+1,8 pct). V zámoří vidíme pokles na indexu S&P 500 asi o jedno procento. Eurodolar během dne obrátil dolů a své zisky zmenšil při současném kurzu 1,2275. Koruna předvedla něco podobného, přesto si dnes vůči euru polepšila na 26,17. Obrat až 1,8 pct do záporu předvedla ropa. Drahé kovy naopak navýšily svůj solidní růst a zlato se obchoduje přes 2 pct v plusu. Dobře na tom za dnešek zůstávají evropské dluhopisy a zlepšila se i kondice těch amerických. Pražská burza zůstala lehce v zeleném.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:36 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.1632 -0.3065 26.2577 26.1075 CZK/USD 21.3255 -0.5827 21.4565 21.2345 HUF/EUR 361.1184 -0.6403 363.5581 360.5391 PLN/EUR 4.5400 -0.4778 4.5569 4.5233

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9266 -0.6495 7.9575 7.9109 JPY/EUR 126.4950 0.1243 126.8022 126.1070 JPY/USD 103.1050 -0.1782 103.2600 102.7120

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9033 0.8711 0.9045 0.8943 CHF/EUR 1.0800 -0.0971 1.0834 1.0791 NOK/EUR 10.4882 0.1260 10.4951 10.4225 SEK/EUR 10.0976 0.4662 10.1053 10.0158 USD/EUR 1.2268 0.2414 1.2308 1.2232

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3028 0.2566 1.3031 1.2918 CAD/USD 1.2752 -0.1097 1.2761 1.2665