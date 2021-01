Tohle bude výborný rok

Býčí trh bude trvat i příští rok, výhled je velmi optimistický. Takto pro Yahoo Finance shrnul svůj pohled na dění v roce 2021 Josh Wein z Hennessy Funds. Výborný rok by akciím mělo přinést hned několik příběhů. Tím prvním je rozdíl ve výnosech vládních obligací a ziskovém výnosu akciového trhu, další se týká celkového růstového výhledu a ziskových marží obchodovaných firem.



Investor se domnívá, že atraktivitu akcií zvyšuje vysoký rozdíl mezi výnosy vládních dluhopisů a ziskovým výnosem akcií. Ten je obráceným PE a nyní se u amerických akcií pohybuje kolem 4,5 %. Výnosy desetiletých obligací dosahují asi 1 %, rozdíl se tedy pohybuje nad 3 %. Marže obchodovaných firem by pak mohly růst díky tomu, že během roku 2020 jsme se naučili „dělat více s menším množstvím“. Jinak řečeno, firmy zvýšily svou efektivitu a to by se mělo projevovat dlouhodoběji.



Wein uznává, že obavy může vzbuzovat to, kolik lidí nyní čeká další růst akcií. Podle něj ale nejsou taková očekávání z fundamentálního hlediska přehnaná. Akcie by totiž měly odrážet současnou hodnotu diskontovaného toku hotovosti a „všechny proměnné jdou tím správným směrem“. Shawn Cruz z TD Ameritrade k tomu na Yahoo Finance dodal, že rally na konci roku táhly i cyklické tituly a ty podle něj mají další prostor pro růst. Bude ale záležet na tom, „jaký druh oživení přijde“, a to zejména co se týče tvorby pracovních míst a vývoje na trhu práce.



Cyklické tituly by měly velký potenciál zejména v případě, že by nastalo velké oživení na trhu práce a vznikalo by mnoho nových pracovních míst. A takový scénář je podmíněn otevíráním ekonomiky. V něm tedy bude trh táhnout nahoru vývoj v reálné ekonomice. Přitom nepůjde o situaci, kdy by byly akcie od trhu odtrženy. „Myslím, že hospodářství bude muset razit cestu dopředu a to akciím umožní dosáhnout dalších zisků,“ uvedl Cruz.



Wein následně hovořil o společnosti Lithia Motors. Jde o prodejce aut, který by podle jeho názoru měl výrazně těžit z toho, pokud dojde k otevírání ekonomiky a lidé začnou znovu nakupovat. V jejich nákupech se pak může projevit i růst bohatství, který nastal díky vývoji na akciovém trhu, a získat by měly právě cyklické firmy jako Lithia. Wein se také domnívá, že je dobře, když běžní lidé více diskutují o akciích a nových technologiích. Na druhou stranu je ale podle něj možné, že někteří lidé nyní kupují a prodávají akcie jen proto, že se nudí, a až se vrátí do svého zaměstnání, nechají toho.



Cruz navázal tím, že bude třeba sledovat, kam zamíří nahromaděné úspory domácností. Na jednu stranu je totiž mohou použít na spotřebu, na stranu druhou mohou mířit k některým investičním aktivům. Což úzce souvisí s jedním z hlavních investičních příběhů roku 2021. Ten se bude totiž točit kolem sazeb. Pokud se nahromaděné úspory přemění v prudký růst poptávky a nabídková strana ekonomiky s ní nebude schopná držet krok, zvýší se inflační tlaky a „Fed se dostane do těžké pozice“. Vzrostou totiž i tlaky na růst sazeb.



Zdroj: Yahoo Finance

