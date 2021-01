Akcie opatrné kvůli volbám, ropa nervózní z neshody OPEC+

Evropské akcie dnes ráno ještě navazují na včerejšek, tedy na odpolední zhoršení a pokles Wall Street. Trhy nereagují na konkrétní nové zprávy, spíše předpokládáme krátkodobou korekci předchozího optimismu. Jako důvod se nabízí zejména nejistota před druhým kolem senátních voleb v Georgii, které se koná dnes. Samozřejmě je otázkou, kdy se dozvíme výsledky. Listopadové volby nám ukázaly, že to může trvat pár dní a první odhady nemusejí být přesné. Navíc při těsném výsledku by následoval přepočet, jenž by oficiální verdikt zdržel. Zatímco hráči na finančních trzích by podle nás uvítali zachování statu quo a rádi by toto téma hodili za hlavu, rostoucí předvolební preference demokratických kandidátů zvyšují riziko, že strana ovládne Senát, což by do značné míry přepsalo rozložení sil nastavené listopadovými volbami.



Odpoledne vyjde index nákupních manažerů ISM, jenž naznačí sílu amerického průmyslu v prosinci. Právě tento indikátor ukazuje, že se sektoru daří i při aktuální vlně epidemie velmi dobře a omezení se ho příliš nedotýkají. Ačkoli se od ISM čeká pokles na 56,7 bodu, tento výsledek by stále byl v souladu s velice pěkným tempem expanze. Data podle nás sentiment zhoršovat nebudou.

Aktuálně se evropské akcie drží mírně v červeném. Ani dluhopisům se nedaří, ale změny výnosů jsou rovněž pouze drobné. Eurodolar se po poklesu posouvá znovu nahoru a obchoduje se na 1,2275. Koruna ustoupila po včerejších úvodních ziscích a zatím se jí nedaří vracet, když se proti euru obchoduje na 26,20. Zlato lehce roste.

Cena ropy včera klesala a dnešní ráno jí zatím velké změny nepřináší, když se nachází na 51,10 (Brent). Pozornost trhu se upírá k jednání OPEC+ o novém únorovém objemu těžby. Včerejšek totiž překvapivě nevedl k žádnému závěru. Zatímco Rusko navrhuje navýšení těžby, většina ostatních včetně klíčové Saúdské Arábie ho odmítá. Dnes bude jednání pokračovat při rostoucích pochybnostech o soudržnosti celé skupiny producentů. Pokud by se spor nepodařilo překonat, hrozí jednostranné navyšování těžby za účelem získání tržního podílu, což logicky hrozí přerůst v cenovou válku. Že to není nereálné, víme z minulého roku.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:33 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.2054 0.0960 26.2142 26.1424 CZK/USD 21.3390 -0.1404 21.3935 21.3065 HUF/EUR 361.8200 0.1967 362.2649 360.6155 PLN/EUR 4.5518 -0.1271 4.5640 4.5412

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9373 0.2631 7.9396 7.8922 JPY/EUR 126.2705 -0.0447 126.5648 126.1645 JPY/USD 102.8350 -0.2851 103.0110 102.7990

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9042 0.1884 0.9053 0.9017 CHF/EUR 1.0802 0.0611 1.0805 1.0789 NOK/EUR 10.4799 -0.1725 10.4952 10.4441 SEK/EUR 10.0788 -0.2535 10.1046 10.0721 USD/EUR 1.2278 0.2367 1.2284 1.2260

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2950 -0.6345 1.3053 1.2945 CAD/USD 1.2741 -0.3285 1.2791 1.2740