Stát loni hospodařil s rekordním schodkem

měl jsem za to, že když máme krizi, kterou jsme od 30 let dle tetky neviděli, že hlavně výpadek z DPH, zrušení daně z nabytí nemovitostí bude , sociální bude někde znát....takže to asi tak horké nebude...no to se uvidí, až ukážou strukturu....jo jo,souhlasím volby, to byl teprve předkrm, teď to trojka Babiš, tetka, Maláčová rozjedou a budou se předhánět, kdo nabídne více

abc1