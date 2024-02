Fitch zlepšila výhled českého ratingu na stabilní. Oceňuje pokles inflace i opatření ke snížení schodku rozpočtu

Americká ratingová agentura Fitch Ratings změnila výhled hlavního úvěrového ratingu České republiky z negativního na stabilní. Agentura to uvedla v tiskové zprávě, podle níž rating Česka zůstává na stupni AA minus. Fitch oceňuje konsolidační balíček a nízké výdaje na energetickou krizi, uvedlo dnes na sociální síti X české ministerstvo financí.



"Česká republika překonala postupné pandemické a energetické cenové šoky bez trvalých dopadů na dlouhodobý makroekonomický výhled, a to i přes slabší růst v krátkodobém horizontu. Zvýšená nejistota ustoupila v důsledku politických opatření zaměřených na stabilitu," uvedla agentura, která poukázala především na výrazné snížení inflace a opatření zaměřená na snížení rozpočtového deficitu.



"Úspěšné zvládnutí krizí bez dlouhodobých šrámů na ekonomice, konsolidační balíček, nízké výdaje na energetickou krizi, důvěryhodné snižování deficitů," uvedlo české ministerstvo financí výčet kroků, které podle něj agentura Fitch ocenila. Konsolidační balíček zavedený od letoška by měl podle české vlády v letošním a příštím roce snížit schodek státního rozpočtu dohromady až o 150,7 miliardy korun. Cílem opatření je snížit deficit veřejných financí z loňských více než tří procent hrubého domácího produktu do blízkosti jednoho procenta HDP v příštím roce.



Opačným směrem, tedy ze stabilního na negativní, změnila agentura Fitch výhled hlavního úvěrového ratingu České republiky předloni v květnu. Ve svých dřívějších zprávách Fitch negativní výhled zdůvodňovala především zhoršením ukazatelů veřejných financí a zvýšením vládních výdajů.



Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, které ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že bude schopen zajistit si levnější půjčky.