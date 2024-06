Schodek rozpočtu ke konci května byl meziročně nižší díky silnějším daňovým příjmům a nižším výdajům v energetice. Stále je ale třetí nejhlubší od vzniku Česka

Schodek státního rozpočtu na konci května dosáhl 210,4 miliardy korun, prohloubil se z dubnových 153,1 miliardy korun. Dnes o tom informovalo ministerstvo financí. Deficit za prvních pět měsíců je třetí nejhlubší od vzniku Česka, loni byl rekordních 271,4 miliardy korun. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) k meziročnímu zlepšení přispěly silnější daňové příjmy a nižší výdaje v energetice.



Rozpočtové příjmy do konce května dosáhly 721,1 miliardy korun, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostly o 9,1 procenta. Výdaje za prvních pět měsíců činily 931,5 miliardy korun, meziročně byly o 0,1 procenta nižší.



"Díky silnějším daňovým příjmům a nižším výdajům v oblasti energetiky je letošní deficit rozpočtu ke konci května o 61 miliard korun nižší než loni ve stejném období," uvedl Stanjura. Upozornil na to, že červen a červenec bývají zpravidla přebytkové kvůli čtvrtletním zálohám daně z přidané hodnoty (DPH) a odvedení daní velkých firem. "Rozpočtové možnosti pro případné další letošní výdaje nad rámec schváleného rozpočtu budou známy až po výsledcích celého prvního pololetí," dodal.



Na příjmové straně rozpočtu nejrychleji rostlo inkaso daně z příjmu fyzických osob. Za pět měsíců dosáhlo 57,8 miliardy korun, meziročně o 20,9 procenta víc. Podle ministerstva financí se pozitivně projevily růst mezd a snížení prahu pro vyšší sazbu daně. Příjmy státu z povinného pojistného vzrostl o 8,8 procenta na 305,7 miliardy korun, podle ministerstva na to má vliv znovuzavedení nemocenského pojištění a zvýšení vyměřovacího základu pro živnostníky.



Inkaso daně z příjmu právnických osob meziročně vzrostlo o 15,3 procenta na 46,8 miliardy korun. Na spotřebních daních se vybralo 61,6 miliardy korun, meziročně o 9,4 procenta víc. Inkaso DPH vzrostlo o 6,2 procenta na 150,4 miliardy korun, do jeho výše se podle ministerstva příznivě promítá oživení spotřeby domácností.



Na výdajové straně rozpočtu byly tradičně dominantní položkou sociální dávky. Meziročně se zvýšily o 6,2 procenta na 378,9 miliardy korun, z toho 298,6 miliardy korun tvořily výplaty důchodů. O 31,2 miliardy korun se snížily výdaje na podporu poskytovanou kvůli vysokým cenám energií.



Kapitálové výdaje do konce května dosáhly 63,4 miliardy korun, byly o 0,1 procenta nižší než loni. Na poklesu se nejvíce podílely nepravidelně poskytované dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury, které klesly o 8,3 miliardy korun, a Státnímu fondu životního prostředí, které se snížily o 8,1 miliardy korun. Naopak vzrostly investiční nákupy ministerstva obrany o 7,1 miliardy Kč.



Letos by měl stát hospodařit s příjmy 1,94 bilionu korun a výdaji 2,19 bilionu korun. Naplánovaný schodek je 252 miliard korun. Loni skončil rozpočet s deficitem 288,5 miliardy korun. Byl to nejlepší výsledek od začátku pandemie covidu-19, ale zároveň čtvrtý nejhlubší schodek v historii Česka.



Hospodaření státního rozpočtu (v milionech korun):

leden-květen saldo 2010 -95.356 2011 -81.467 2012 -79.047 2013 -39.777 2014 -9.521 2015 -22.128 2016 22.387 2017 -18.706 2018 -23.094 2019 -50.902 2020 -157.410 2021 -254.967 2022 -189.268 2023 -271.380 2024 -210.417