Obavy z inflace a cel představují pro těžaře zlatou žílu

Akcie těžařů zlata v prvních měsících roku 2025 prudce rostou, protože inflační a geopolitická rizika tlačí analytiky k navýšení výhledu pro tento drahý kov, který je považovaný za klasické bezpečné aktivum.



ETF VanEck Gold Miners v hodnotě přibližně 14 miliard dolarů vzrostl letos o přibližně 20 %, přičemž z 56 konstituentů toho fondu rostou všechny, až na čtyři. Cena zlata naproti tomu vzrostla o 12 %, zatímco S&P 500 narostl přibližně o 1,7 %. Tento dynamický vývoj představuje změnu oproti posledním letům, kdy akcie těžařů obvykle zaostávaly za cenou zlata.



Jedním z důvodů tohoto vyššího výkonu může být nákup ze strany investorů, kteří hledají jiné způsoby, jak využít neúnavný růst na zlatě. Zlato, které představuje populární zajištění proti inflaci a politickým nepokojům, dosáhlo v pondělí dalšího historického maxima.



Výnosy některých akcií překonávají výkon celého ETF. Akcie těžaře Newmont vzrostly o 18 %, což z něj v roce 2025 činí zatím nejvýkonnější akcii v indexu S&P 500 Materials Index. Kanadská SSR Mining vzrostla přibližně o 50 % a v indexu TSX Composite Index tvoří akcie drahých kovů většinu nejvýkonnějších akcií.



Strategové minulý týden zvýšili svůj cenový cíl na zlato na 3 100 dolarů, což je přibližně o 5 % nad současnou úrovní, s odkazem na faktory, jako je masivního nákup globálními centrálními bankami. Mezi nimi je i Čínská lidová banka, která v lednu navýšila své zlaté rezervy třetí měsíc po sobě. Centrální banky od vypuknutí války na Ukrajině přibližně zdvojnásobily své nákupy zlata.



Analytik Bill Peterson napsal začátkem tohoto měsíce, že cla amerického prezidenta Donalda Trumpa na Kanadu, Mexiko a Čínu posilují býčí výhled banky na zlato vzhledem k možným narušením z obchodní války. Správci fondů dotazovaní očekávají, že zlato bude po mezinárodních akciích druhým nejvýkonnějším aktivem v roce 2025. A mezitím dlouhodobá inflační očekávání amerických spotřebitelů vzrostla na nejvyšší úroveň za téměř tři desetiletí kvůli obavám, že cla se promítnou do vyšších cen.



Zájem o akcie spojené se zlatem s sebou přinesl i vlnu nových burzovně obchodovaných fondů. Torontská společnost Sprott Asset Management minulý týden debutovala s aktivně spravovaným ETF těžařů zlata a stříbra a zaznamenala prudký nárůst maloobchodních obchodníků. Předtím spustila pasivně spravované ETF těžařů stříbra, které debutovalo v lednu.



Zájem o tento kov by samozřejmě mohl utrpět, pokud by americká inflace vykazovala známky ochlazení, což by podkopalo argument pro zajištění proti rostoucím cenám. Ukončení nepřátelství na Ukrajině nebo americká cla, která by nakonec byla méně závažná, než se očekávalo, by také mohla růst zlata ztížit.



Přesto zastánci akcií zlata a stříbra poznamenávají, že lze najít mnoho levných titulů ve srovnání s širším trhem, a to i navzdory jejich nedávnému růstu. Newmont, největší severoamerický těžař zlata, se obchoduje přibližně za 13násobek svých zisků, zatímco konkurenční Gold se obchoduje za 8,8násobek zisků. Oba jsou hluboko pod průměrem 27násobku pro S&P 500.



Zdroj: Bloomberg