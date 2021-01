Počáteční optimismus v USA nakonec vyprchal

Počáteční optimismus poměrně záhy vyprchal a akciové indexy se během dnešní obchodní seance pohybovaly spíše smíšeně kolem svých historických maxim. Palivem dobré nálady na začátku obchodování bylo především očekávání větších fiskálních stimulů, které by podpořily ekonomiku a jistě tak nahrávají akciovým titulům. Náladu příliš ani nekazila glosa již skoro bývalého prezidenta USA Trumpa. Ten zdůraznil, že se nezúčastní inaugurace nově zvoleného prezidenta Bidena. Po svém středečním projevu to zřejmě už nikdo ani snad nečekal.



Nic neroste do nebe, ovšem kromě Tesly. Dnešní vývoj akcí na sebe opět strhnul pozornost, když se poprvé během dne obchodovaly až nad úrovní 880 USD. Pomohlo ji k tomu pár upravených cílových cen analytiků, kteří sice zvedli trojnásobně svá doporučení, ale přesto zachovávají status quo, když tvrdí „je to drahé“. Nicméně, my již netrpělivě vyhlížíme další stock split, aby elektrická spanilá jízda mohla dál pokračovat.

Prosincová data z amerického trhu práce dopadla v případě klíčového údaje o pracovních místech výrazně hůř, než se čekalo. Stojí však za tím v podstatě jeden segment služeb, zatímco ostatní jsou na tom poměrně dobře. K tomu revize předchozího měsíce šla hodně nahoru. Míra nezaměstnanosti navíc nestoupá a průzkum v domácnostech obecně není špatný. Celkově vzato sice data překvapila, ale podle nás zas tak špatný signál nevysílají. Velká většina ekonomiky se s restrikcemi kvůli koronaviru naučila fungovat.



DOW JONES +0,2 %; S&P +0,5 %; NASDAQ +1,0 %