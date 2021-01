Velmi atraktivní akcie. Jen jeden malý háček

Pokud mají investoři horizont 12 – 18 měsíců, jsou pro ně atraktivní čínské telekomunikační společnosti. Pro Bloomberg Markets to uvedl Lee z Jefferies, a to konkrétně v souvislosti s China Telecom, a China Unicom. Analytik míní, že na akcie těchto firem dolehly spory mezi USA a Čínou a následně to, že americké subjekty do nich nemohou investovat. Nicméně Lee tvrdí, že ze strany amerických investorů cítí o tyto firmy zájem.



První z následujících dvou grafů ukazuje PE zmíněných tří telekomunikačních firem, druhý poměr tržní ceny jejich akcií a účetní hodnoty PBV. Obě valuační měřítka míří od konce roku 2018 dolů, a zejména PBV se nachází mimořádně nízko. Lee přitom tvrdí, že fundament těchto firem nebyl nijak dotčený.





„Pokud bychom ukázali tento vývoj valuací komukoliv bez toho, abychom řekli, o jaké společnosti jde, bude si myslet, že se jedná o nesmyslně levné společnosti, řekl Lee s tím, že když pak dodáme i jména firem, zájem ochladne. A to z důvodů technických, včetně zmíněných problémů při investování na straně amerických subjektů. Lee ovšem míní, že na této rovině „k nejhoršímu již došlo“.

Lee má za to, že i kdyby nový americký prezident nezměnil současná pravidla a američtí investoři by stále nemohli akcie čínských telekomunikačních firem nakupovat, bude o ně dostatečný zájem ze zemí mimo USA. Ohledně fundamentu přišla během rozhovoru řeč na předchozí tlaky na snižování cen tarifů. Podle Leeho ale tyto tlaky již pominuly, protože ceny se dostaly na úrovně, při kterých si už mobilní služby může dovolit široká společnost a „spotřebitelé si na vysoké ceny více nestěžují“. Dokonce i vláda přestala hovořit o nutnosti snižování cen, což dělala předchozí čtyři roky.



Lee očekává, že čínské telekomunikační společnosti budou v následujících několika letech schopny navyšovat své zisky na akcii o několik málo procent ročně, jejich investice by měly stagnovat či mírně růst, což je podle analytiky pod tím, co očekává trh.



