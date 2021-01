Rozbřesk: Česko při startu očkování zaostává, rozhodnou však nadcházející měsíce

Česko není jedinou zemí, kde start očkování proti COVID-19 zatím mírně řečeno “drhne”. Podobně jako my zatím naočkovala méně než půl procenta populace i řada dalších menších evropských zemí, včetně Švédska, Maďarska nebo Nizozemí. Až na Francii si zatím vedou o něco lépe velké evropské země, které se pohybují okolo 1 % proočkovaných.

Na silné závěry z prvních týdnů očkování je však zatím asi brzy. V EU teprve k rychlejšímu náběhu dodávek vakcín dojde v průběhu dalších měsíců, a zejména na začátku jara. Hlavní výzvou tak bude na jedné straně dobře řídit distribuci vakcín a dostupnost očkovacích kapacit, na straně druhé “přesvědčit” vlastní občany, aby se nechali naočkovat.

To může být ve finále hlavní kámen úrazu. Jak vidíme například v USA (které je v očkování napřed), v případě rostoucích obav v populaci může tempo vakcinace zpomalovat. Podle průzkumu agentury STEM ochota nechat se očkovat v Česku zatím není nejvyšší - a naočkovat by se nechalo přibližně 38 %. I to ale může být pro určitou normalizaci života české společnosti velmi důležité. Analýzy centra BISOP ukazují, že pokud bychom naočkovali milion nejstarších občanů, snížíme počet úmrtí na COVID-19 až o 70 %.

Za nejoptimističtější scénáře pro řadu evropských ekonomik, včetně Česka, lze stále považovat vládní očkovací strategie, které jsou postavené na odhadovaných dodávkách od farmaceutických firem a jaksi automaticky počítají s tím, že se lidé nechají naočkovat. Na jejich základě by mohly první dávku vakcíny dostat rizikové skupiny do začátku druhého kvartálu a polovina české populace by byla otestovaná na přelomu července a srpna…, o něco později než v Německu nebo Itálii, kde odhady sází spíše na červen.

To by ukazovalo na výraznější rozvolnění sociálních kontaktů a vzpruhu pro ekonomiku od druhé poloviny druhého kvartálu… A v tu chvíli nám bude v boji s covidem pomáhat také lepší počasí.



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna se kvůli horší náladě na akciových trzích a silnějšímu dolaru dostala včera pod tlak a oslabila nad 26,20 EUR/CZK. Domácí čísla v čele s maloobchodem a inflací v tomto týdnu asi výrazněji korunu neovlivní a počítáme spíše s přetrvávající lehkou defenzivou pod taktovkou globálních trhů.

Dodejme, že za zmínku stojí rozhodnutí vlády neusilovat na doporučení ČNB o vstup do bankovní unie EU. Podle studie ČNB a rozhodnutí vlády by “pro země mimo eurozónu bylo (zřejmě) výhodnější vstoupit do bankovní unie až ve vazbě na rozhodnutí o přijetí eura”

Zahraniční forex

Výnosy amerických dluhopisů pokračují v růstu, což pomáhá dolaru a naopak ubližuje například měnám ve střední Evropě. Dolaru pomáhá zejména to, že proti růstu delších úrokových sazeb nikterak nevystupují členové vedení Fedu. Perspektiva masivní fiskální expanze tak dohnala výnos desetiletého amerického vládního dluhopisu na úroveň 1,15 %.