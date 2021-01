Investoři by rádi jasno v nové výsledkové sezóně, ale...

Výsledková sezóna je skoro tu, investory budou ale více než čísla za čtvrté čtvrtletí zajímat odhady na letošní první a druhý kvartál. Napsal o tom server CNBC.

Sezónu zveřejňování hospodářských výsledků startují v USA velké americké banky, které do ní vstupují v solidní kondici. Bankám se v poslední době dařilo. Index KBW Bank Index stoupl v lednu zatím o 8,4 %, zatímco široký americký index S&P 500 o 1,8 %. Investoři čekají v tomto roce nárůst federálních výdajů. Pomohly také obnovené programy zpětných odkupů akcií a výběr Janet Yellenové do funkce americké ministryně financí.

Podle Aleca Younga z Tactical Alpha je to poprvé v poslední době, kdy jsou banky na začátku výsledkové sezóny lídry. A na rozdíl od velké části trhu nejsou přeceněné.

Jestli se ale bankovní momentum udrží, bude záležet na úspěšnosti programu zvoleného prezidenta Bidena, měnové politice Fedu a tomu, jak rychle se podaří srazit Covid-19 na kolena.

Prognózy silných zisků v tomto roce budou zásadní k tomu, aby podložily akciovou rally. Konkrétněji, že masivní stimuly v kombinaci s účinnou vakcínou vyústí v dramatický nárůst firemních zisků už od prvního čtvrtletí ale hlavně v těch následujících. „S&P se Neobchoduje na číslech za 4Q, ale…na odhadech na Q3 a Q4 2021,“ říká podle CNBC Nicholas Colas z DataTrek.

Zisky by se letos měly celkově zvednout o čtvrtinu, a to mluvíme jenom o aktuálním konsensu.

Někteří počítají s podstatně lepšími čísly a trh to částečně reflektuje. Index S&P 500 vyrostl od minima z 23. března do 2. listopadu, předvečeru amerických voleb, o skoro 50 % hlavně díky masivním fiskálním a měnovým stimulům. Od voleb přidal dalších 10 %. Většinou to bylo založené na víře v další stimuly a v další pobídky sektoru zelené energie.

Korporátní Amerika loni snižovala náklady a někteří analytici nyní věří, že toto její úsilí dramaticky zlepší hlavní hospodářské ukazatele a nakopne zisky o to víc, pokud letos porostou i tržby.

Podstatné zrychlení u zisků čekají v polovině roku analytici v sektorech, u kterých se uvažuje o největší citlivosti na distribuci vakcíny, jako jsou aerolinky, banky a energetika.

Neví se však, zda budou CEO ochotni dát ve druhém čtvrtletí znamení, že vzduch je čistý. Většina, nebo aspoň mnozí, si to asi odpustí. „Jak může někdo v pohostinství nebo v odvětví cestovního ruchu poskytnout legitimní prognózu, která by nebyla čirým dohadem?“ ptá se Nick Raich z Earnings Scout.

A další problém: Podcení analytici zisky za čtvrté čtvrtletí stejně drasticky, jako to udělali v tom předešlém? V něm byla firemní ziskovost nakonec díky stimulům mnohem lepší, než předpovídali. V průměru firmy překonávaly analytické odhady o 19 %. Obvyklý je ale výsledek zhruba 3 % nad odhady.

Někteří už určité podceňování přiznávají. Zmiňují přitom oslabení dolaru, mezičtvrtletní růst HDP a pomalu vzestupné revize zisků za čtvrté čtvrtletí. Jiní poznamenávají, že slabý růst pracovních míst a váznoucí stimuly ve čtvrtém čtvrtletí naznačují, že zisky budou proti odhadům mnohem skromnější.

Těch několik firem, které zatím svoje čísla zveřejnily (kvartál jim často končil v listopadu), ale porazilo očekávání v průměru o 13 %.

Další problém ale je, že trh už může mít výrazně pozitivní překvapení zapracováno do cen. Podle stratéga švýcarské banky UBS Keithe Parkera byla návratnost na základě výsledkových oznámení zatím i navzdory výrazně pozitivnímu překvapení v průměru nulová.

„Pořád se nacházíme ve fázi FOMO (strach, že u toho nebudu), kdy lidi pořád zajímá, jak se dostat na trh, a o zisky se moc nestarají,“ říká Reich.

Zdroje: CNBC, Bloomberg