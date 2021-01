Víkendář: Létající taxíky již v letošním roce

Jak blízko jsme tomu, aby se lidé přepravovali v nepilotovaných strojích, tedy v podstatě v gigantických dronech? Jak to bude s jejich používáním ze strany možných zákazníků, ale také vlád a regulátorů? Na tyto otázky na Bloomberg Markets odpovídal Richard Liu z vedení čínské společnosti EHang Holdings, která se právě na výrobu takových strojů zaměřuje. Podle něj panuje názor, že jde o vzdálenější budoucnost, ale jeho společnost se domnívá, že nebude zase tak vzdálená a konkrétní plány má již pro letošní rok.



Liu hovořil o tom, že jeho společnost je z Číny, a pokud má někdo možnost tuto zemi letos navštívit, může si vyzkoušet i služby jeho společnosti. Pandemie nyní omezuje možnosti expanze do zahraničí, ale Liu míní, že důležitým trhem by pro jeho společnost mohla být také Evropa. A doufá, že až pandemie poleví, bude možné i na tomto trhu expandovat. Jmenoval konkrétně Francii, Španělsko a Rakousko. I u našich jižních sousedů bychom tak možná v dohledné době mohli spatřit či dokonce vyzkoušet následující stroje:



Pro rozvoj létajících taxíků s autopilotem je nutný vstřícný přístup vlád a regulátorů. Liu v této souvislosti uvedl, že v řadě velkých zemí již příslušní regulátoři a vládní úřady pracují na potřebném rámci, který by umožnil rozvoj této služby. EHang Holdings přitom nepracuje jen na osobní dopravě, ale i na logistických řešeních a spolupracuje například se společností DHL. Cílem je vybudovat systém automatické dopravy, který by šel až ke konečnému zákazníkovi.





Osobní přepravou a logistikou ale potenciál firmy nekončí. K dispozici má již dron, který slouží hasičům a pracuje na dalších řešeních pro záchranné složky. Ta získala na důležitosti i kvůli pandemii. A kdy se dá očekávat, že podobné létající stroje budou běžnou součástí našeho života, a to od čínských měst až třeba po Londýn? Liu na to odpověděl, že v Číně již létají asi ve čtyřiceti městech. Pro další rozvoj bude klíčové povolení příslušných úřadů a po jeho získání se dá čekat zvýšené tempo růstu používání těchto dronů a následně i tržeb společnosti EHang Holdings. Liu dodal, že hovoříme zhruba o tříletém výhledu.



Liu hovořil i o tom, že EHang Holdings je nyní zaměřena zejména na růst, protože přichází s úplně novými technologiemi. Cílem je ale dosáhnout ziskovosti, protože jde o klasickou soukromou společnost, jejímž cílem jsou zisky, a bez výhledu na ně by nemělo smysl tuto společnost zakládat. Liu dodal, že doufá v dosažení ziskovosti během jednoho nebo dvou let.



Společnosti se věnuje i kanál Investor Forecast, který zmiňuje analýzu zaměřenou na další vývoj v oblasti využívání dronů. Jak ukazuje následující graf, banka predikuje silný růst používání dronů, a to nejen v Číně:



Drony poháněné elektromotory jsou výhodné zejména ve městech, protože neznečišťují ovzduší a nepotřebují ke svému vzletu a přistání ranvej. Investor Forecast k jejich využití dodává, že ve velkých městech nalezneme i řadu mrakodrapů a právě při jejich hašení může být velmi efektivní používat drony namísto tradičních technik. EHang Holdings má pak výhodu prvního na trhu a také se díky této pozici těší podpoře vlády. IF dodává, že jde o společnost, která jako první přišla s drony, které jsou schopny transportovat lidi a má za sebou již tisíce testovacích letů bez nehody.



