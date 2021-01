Čínská internetová firma Baidu a Geely chtějí auto budoucnosti

Čínský internetový vyhledávač , obdoba Googlu, chce ve spolupráci s automobilkou Geely vytvořit chytrý vůz budoucnosti pro největší automobilový trh na světě. Bude na elektřinu a bez řidiče, uvedl ve svém dnešním sdělení. Podobný krok se chystá učinit i americký , který podle listu Korea IT News, na nějž se odvolává agentura Reuters, plánuje v březnu podepsat dohodu o spolupráci na vývoji samořízeného elektrovozu s korejskou společností Hyundai Motor.



Baidu uvedl, že v nově vytvořené firmě bude mít na starosti technologii pro řízení bez řidiče, zatímco Geely dodá odborné znalosti v oblasti designu a výroby vozidel. Časový harmonogram výroby firmy nezveřejnily



Baidu v roce 2017 zřídil divizi autonomního řízení Apollo. Ta dodává hlavně technologii s umělou inteligencí a spolupracuje s automobilkami Geely, , a Motor. také provozuje autonomní taxislužbu Go Robotaxi.



Geely, která v roce 2010 koupila automobilovou divizi švédské firmy Volvo, je jedním z největších výrobců aut v Číně.



Krok přichází poté, co úspěchy s prodejem elektrovozů slaví americká firma . Technologické společnosti na celém světě spolu ve vývoji inteligentních automobilů závodí.



Čínský internetový prodejce Alibaba vytvořil společný podnik na výrobu elektromobilů s největším čínským výrobcem automobilů SAIC Motor. chce podle zdrojů Reuters uvést na trh svůj elektromobil v roce 2024.