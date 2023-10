AP: Evropa chce omezit příliv čínských elektromobilů, Evropané je ale milují

Když se Laima Springeová-Janssenová rozhodla vyměnit svůj francouzský sportovně-užitkový vůz (SUV) s benzinovým pohonem za elektromobil, zvažovala modely od švédské značky Volvo a japonské značky Nissan. Dodatečná výbava u elektromobilů Volvo, kterou chtěla mít, by však příliš zatížila její rozpočet, zatímco elektromobily Nissan podle ní nenabízely nic, čím by ji uchvátily. Nakonec si tato obyvatelka dánské metropole Kodaň proto koupila malý SUV od čínské značky BYD, píše agentura AP.



"Opravdu to auto miluju," prohlásila Springeová-Janssenová. Za cenu odpovídající částce asi 50.000 dolarů (téměř 1,2 milionu Kč) má podle ní vůz Atto 3 "všechny ty vymoženosti", jako například kameru umožňující pohled na auto z ptačí perspektivy, dva roky bezplatného dobíjení či sadu zimních pneumatik navíc. Jejímu manželovi se auto natolik líbí, že zvažuje nahradit dalším vozem značky BYD jejich druhé auto značky Škoda z koncernu .



"Je mi líto, Evropo. Čína má lepší nabídku," prohlásila Springeová-Janssenová. Její nadšení demonstruje, jak si čínské automobilky při své expanzi na evropský trh s elektromobily získávají motoristy a ohrožují zavedené domácí značky v odvětví, které je klíčové pro energetickou transformaci Evropy.



Konkurenční hrozba nedávno přiměla Evropskou unii, aby začala vyšetřovat podporu, kterou Peking poskytuje čínskému sektoru výroby elektromobilů. Toto vyšetřování prohlubuje napětí mezi Západem a Čínou v technologickém sektoru. Čína přitom patří meze největší obchodní partnery Evropy a je největším trhem s automobily na světě.



Čínské výrobce elektromobilů podle nezávislého analytika automobilového sektoru Matthiase Schmidta Evropa přitahuje, protože cla na dovoz aut zde činí pouze deset procent ve srovnání s 27,5 procenta ve Spojených státech.



Ekologicky smýšlející motoristé v Evropě, kteří se v poslední době potýkají se zvýšenými životními náklady, si pochvalují, že čínské elektromobily jsou cenově dostupné, disponují řadou funkcí a mají stylový design. A obavy ohledně ohrožení místních automobilek a pracovních míst pro ně zkrátka nehrají roli.



Například britský důchodce John Kirkwood před třemi lety nahradil svůj automobil Passat elektrickým kombíkem MG5, protože tento vůz s cenou 30.000 liber (zhruba 850.000 Kč) "vytřel podlahu" se svým nejbližším konkurentem, automobilem značky Kia, jenž stojí o tisíce liber víc. "Je hezký, tichý, a velmi rychlý," uvedl Kirkwood. Dodal, že ho nijak zvlášť netrápí, že britská značka MG má nyní čínského majitele.



Značka MG, kterou vlastní největší čínská automobilka SAIC Motor, je největším čínským hráčem na evropském trhu s elektromobily. Rychlý růst na tomto trhu nyní zažívá čínská značka BYD, kterou podporuje americký miliardář Warren Buffett. Působí zde i čínská Geely, která vlastní švédskou značku Volvo, a řada dalších čínských firem. Na celkovém prodeji aut v Evropě, který přesahuje devět milionů vozidel ročně, se sice zatím podílejí jen zlomkem, ohromujícím tempem ale zvyšují své podíly na trhu se samotnými elektromobily.



Podle Schmidta nyní podíl čínských výrobců na celém automobilovém trhu v západní Evropě činí jen zhruba tři procenta, na trhu se samotnými elektromobily však dosahuje 8,4 procenta. Loni přitom tento podíl činil 6,2 procenta a v roce 2019 byl téměř nulový. Dosavadní růst posiluje obavy, zda si evropský automobilový průmysl, který zaměstnává miliony lidí, dokáže v rámci přechodu od automobilů se spalovacími motory k elektromobilům udržet konkurenceschopnost, píše AP.



Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová uvedla, že "globální trhy nyní zaplavily levnější čínské elektromobily", jejichž ceny "udržují na uměle nízké úrovni rozsáhlé státní subvence". Komise tento měsíc oficiálně zahájila vyšetřování čínských subvencí na výrobu elektromobilů, které podle ní potrvá až 13 měsíců a může vyústit v uvalení dodatečných dovozních cel.



Peking vyjádřil s vyšetřováním nesouhlas a slíbil, že bude hájit práva čínských podniků. Čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že vyšetřování je založeno na subjektivních domněnkách, postrádá důkazy a odporuje pravidlům Světové obchodní organizace (WTO).



Situaci navíc komplikuje skutečnost, že z Číny se do Evropy dovážejí rovněž elektromobily vyráběné západními automobilkami, jako je či . Mluvčí Evropské komise uvedl, že vyšetřování se zabývá vývozem elektromobilů z Číny bez ohledu na značku.



Automobilka Stellantis avizovala, že bude s čínskými elektromobily bojovat. Její šéf Carlos Tavares nedávno uvedl, že tento třetí největší výrobce aut na světě reaguje na "čínskou invazi na evropský trh" novým levným malým elektromobilem Citroën e-C3. Stellantis vlastní mimo jiné francouzské značky Peugeot a Citroën a italské značky Fiat a Alfa Romeo.



Jeden z důvodů, proč mohou čínské podniky nabízet kvalitní automobily za dostupné ceny, plyne z pravidel pro vstup zahraničních podniků na čínský trh. Zahraničí automobilky se podle těchto pravidel musejí spojovat s čínskými podniky, které tak získávají klíčové know-how v oblasti výroby aut.



"Byli takovými zástupci šéfkuchařů západních firem. Nyní je situace taková, že tito zástupci šéfkuchařů si otevírají vlastní restaurace, které jsou v některých případech lepší než restaurace jejich učitelů," uvedl Schmidt. Dodal, že výroba motorů pro elektromobily je ve srovnání se spalovacími motory méně složitá a vyžaduje méně zaměstnanců. To podle něj představuje problém pro evropské značky s velkou pracovní silou, které budou potřebovat mnoho let na restrukturalizaci svých aktivit.



Čínští výrobci elektromobilů se mezitím snaží na přeplněném trhu vyniknout. Značka Ora, která spadá pod čínskou automobilku Great Wall Motors, se teď například zaměřuje na ženy. Nabízí auta, která jsou podle ní navržena s ohledem na rozměry ženských těl a na běžné potřeby žen.



Model Ora Funky Cat se zakulacenými předními světly, symbolem vykřičníku na kapotě a cenou 32.000 liber (zhruba 900.000 Kč) zaujal britského scénáristu Justina Nichollse, který jej koupil pro svou manželku. "Vypadá úžasně a technologicky je skvělý. Je tak snadné s ním jezdit, působí luxusně a jako mnohem větší auto," uvedl Nicholls, kterému se líbí i to, že vůz se liší od obvyklých značek na britských silnicích, jako je , Peugeot či .



"Myslím si, že je mnohem osobitější než evropské vozy," prohlásil Nicholls.