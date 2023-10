Víkendář: Bude globální směr v elektromobilitě ukazovat Čína?

Německá automobilka si před řadou desetiletí vybudovala velmi silnou pozici na čínském trhu. Ještě po roce 2000 tu měla asi 50% podíl, ale čínská vláda začala následněmohutně investovat do vývoje a výzkumu elektromobilů a hybridů – viz první část v odkazech pod článkem. Nová strategie a změny na čínském trhu pak přinesly rozvoj nového odvětví v této zemi, který začíná být patrný i na globální úrovni a mění chování řady tradičních automobilek.



Čínské elektromobily tak podle DW News nyní disponují porovnatelnými parametry na straně kvality a jsou levnější než vozy od zahraniční konkurence. Společnosti jako , či ale stále neměly obavy z dalšího vývoje na světových trzích, protože se spoléhaly na rozsah své výroby, který jim měl zajišťovat konkurenční výhodu. Jenže podle DW News se ukazuje, že pokud má nějaká společnost dobré inženýry a techniky, ještě to neznamená, že bude dobrá v oblasti softwaru. Právě ten se spolu s bateriemi přitom stává jedním z hlavních nástrojů konkurence v tomto odvětví.



Vše se jasně ukázalo ve chvíli, kdy začal na čínském trhu prodávat ID.3. Tento model měl podle DW News slabý software a jeho aktualizace se musely provádět u dealerů. Čínské elektromobily byly v této oblasti napřed i proto, že aktualizace byly prováděny online. A spotřebitel si těchto rozdílů rychle všiml. Svolávací akce musely spustit také automobilky jako Mercedes, a dokonce i . K tomu DW News tvrdí, že jejich vozy celkově po softwarové stránce zaostávají, elektromobily jsou přitom v Číně vnímány jako „software na kolech“. Tamní spotřebitel naopak nepotřebuje velký výkon, protože tyto vozy jsou prodávány zejména ve velkých městech. Záleží mu spíše na tom, kolik zábavy dokáže vůz nabídnout včetně toho, zda nabízí karaoke.



Nyní je trh v Číně velmi konkurenční a existuje velký tlak na pokles cen, kterémuse zahraniční firmy poddávají ve snaze udržet si podíl na trhu. Ten i přesto v řadě příkladů klesá a BYD už nahradila jako jednička na celém trhu. Německá firma se tak nyní snaží investovat do čínských technologických firem a dohnat ztrátu. Podle DW News je jeho snaha intenzivnější než u jiných zahraničních automobilek. Čínský spotřebitel může být přitom indikací toho, co budou nakonec preferovat i zákazníci v zahraničí. Tedy „digitálně propojenější auta“.



Gavekal Research v následujícím grafu poukazuje na to, že Čína se po roce 2020 stala největším vývozcem automobilů na světě:





