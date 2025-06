Snížení sazeb? Až budeme schopni vyhodnotit cla, vzkazuje šéf Fedu Powell

Americká centrální banka potřebuje více času, aby zjistila, zda rostoucí cla vyvolají vyšší inflaci. Teprve pak může začít uvažovat o snížení úrokových sazeb, které požaduje prezident Donald Trump. Ve svém dnešním vystoupení před výborem pro finanční služby Sněmovny reprezentantů to řekl prezident centrální banky USA (Fed) Jerome Powell.



Zvýšení cel v letošním roce pravděpodobně způsobí růst cen a zatíží ekonomickou aktivitu, uvedl Powell. Dopady na inflaci by však podle něj mohly být krátkodobé a zvýšení cen by mohlo být jen jednorázové. Je ale také možné, že růst spotřebitelských cen bude trvalejší. Proto je lepší vyčkat a zjistit více o tom, jakým směrem se bude ekonomika vyvíjet, než Fed přistoupí ke změnám své politiky, dodal Powell.



Powellova slova do značné míry opakují politické prohlášení centrální banky z minulého týdne, kdy měnový výbor odhlasoval jednomyslně, že ponechá základní úrokovou sazbu na stávající úrovni 4,25 až 4,5 procenta a nenaznačil, že by se blížilo snížení sazeb. Nové ekonomické prognózy zveřejněné v té době ukázaly, že úředníci očekávají do konce roku dvě snížení sazeb. Investoři předpokládají, že první bude na zasedání v září.



Powell dodal, že ekonomika zůstává v solidním stavu, s nízkou nezaměstnaností a inflací hluboko pod vrcholem z doby pandemie. Obchodní politika Trumpa se ale stále vyvíjí, a zatím není jasné, jak nakonec bude vypadat. Důležité bude rozhodnutí o možném zvýšení cel pro řadu zemí od 9. července. Výsledek tohoto kroku bude zásadní pro další rozhodování Fedu, zatím není jistý dopad těchto změn na ekonomiku, řekl Powell.



V posledních dnech dva představitelé Fedu, oba jmenovaní Trumpem, uvedli, že sazby by mohly klesnout již v červenci, protože inflace v reakci na cla zatím nezrychlila. Další dva představitelé Fedu ale uvedli, že se stále obávají, že inflace ve zbytku roku zesílí.



Trump, který Powella jmenoval do funkce ve svém prvním funkčním období, očekává, že ho po skončení mandátu příští rok na jaře nahradí. Opakovaně jej vyzval k výraznému snížení sazeb a často ho kritizuje, že není ochoten úroky snížit, upozornila agentura Reuters.