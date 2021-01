Audi a FAW budou v Číně vyrábět luxusní elektromobily

Německý výrobce luxusních vozů Audi v Číně založí společný podnik na výrobu plně elektrických aut s nejstarší místní automobilkou FAW. Závod za 4,6 miliardy dolarů (99,2 miliardy Kč), v němž bude mít Audi 60procentní podíl, by měl začít vyrábět auta v roce 2024. Do roku 2025 chce Audi dosáhnout toho, že elektromobily se budou na jejím prodeji v Číně podílet asi jednou třetinou. Informoval o tom dnes server BBC.



Společnost FAW je třetí největší čínskou automobilkou. Na největším trhu s elektromobily se snaží prosadit vůči konkurentům, jako jsou domácí výrobci Geely a SAIC. Audi spadá do koncernu . Německá automobilka v Číně, která je jejím největším odbytištěm, loni prodala asi 726.000 vozů.



"Sílící partnerství mezi Audi a FAW ohlašuje novou éru ve výrobě elektrických aut, která bude pro Audi 'zlatou dekádou' na čínském trhu," konstatoval v tiskové zprávě šéf čínské divize Audi Werner Eichhorn. Uvedl také, že Audi chce v Číně v roce 2023 prodat jeden milion aut a rozšířit tam své portfolio.



Automobilka FAW má kořeny v 50. letech, kdy byla založena během snahy Čínu industrializovat. Loni v zemi prodala přes tři miliony vozů, včetně 200.000 luxusních aut Hongqi, která se považují za limuzíny pro vládní představitele. Většinu modelů této značky chce FAW do roku 2025 mít s elektrickým pohonem.



Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) jezdilo v roce 2019 po silnicích celého světa 7,2 milionu elektromobilů a z nich 47 procent v Číně. Čínský svaz výrobců aut CAAM odhaduje, že se letos v Číně prodá 1,8 milionu elektromobilů.



Společný podnik Audi a FAW bude v Číně patrně soupeřit s partnerstvím německé automobilky a čínského výrobce sportovně-užitkových (SUV) aut Great Wall Motors. Nezanedbatelným hráčem na čínském trhu je také americký výrobce elektromobilů , který předloni zahájil výrobu ve svém závodě Gigafactory 3 v Šanghaji. O podíl na trhu ale soupeří také mnoho čínských start-upů, jako je Nio, Aiways, XPeng, Li Auto či WM Motor.



Společný podnik na výrobu elektromobilů podle čínských médií vytvořil internetový prodejce Alibaba s největším čínským výrobcem automobilů SAIC Motor. Jejich prémiová značka vozů Zhiji bude vybavena baterií s novou technologií, která má zvýšit dojezd vozu.



Partnerství s největším čínským soukromým výrobcem aut Geely pak ohlásila čínská internetová firma a tchajwanský výrobce elektroniky Foxconn.