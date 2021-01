Komentář Jana Čermáka: Fed o útlumu expanze neuvažuje a bubliny na trzích nevidí

Fed vzkazuje: jakékoliv sundavání nohy z plynu monetární expanze považujte za předčasné. Dezinflační síly mají vinou pandemie podle vedení americké centrální banky stále navrch, a proto měnová politika zůstane velmi uvolněná ještě dlouho. Šéf Fedu Powell si přitom nemyslí, že expanzivní politika by aktuálně byla hlavním hnacím faktorem cen aktiv, a tudíž nevidí důvod, proč by centrální banka měla přijít s nějakými novými makroprudečními prvky, které by podpořily finanční stabilitu.

Jak se přitom dalo očekávat od lednového zasedání očekávat, tak komentář FOMC doznal jen kosmetických změn, které jdou výhradně na vrub zhoršenému výhledu. Ekonomická aktivita a oživení na trhu práce podle Fedu vinou slabého výkonu v sektorech nejvíce zasažených pandemií zpomaluje. I proto setrvávají úrokové sazby Fedu na nule a centrální banka pokračuje v nákupech dluhopisů ve výši 120 miliard dolarů.

To však nebylo z administrativního pohledu vše - Fed, resp. řídící výbor FOMC schválil i materiál nazývaný “Dlouhodobé cíle a strategie měnové politiky”. V této strategii je černé na bílém potvrzen přechod k tzv. průměrnému inflačnímu cílení, v rámci něhož se centrální banka snaží dosáhnout inflace, která by měla dosahovat v průměru 2 %. Fed tedy i v čerstvě aktualizované strategii trhům připomněl, že pokud se inflace již delší dobu pohybuje pod dvouprocentním cílem, tak bude zapotřebí doba, kdy bude nutné tolerovat inflací naopak nad cílem. Šéf Fedu Powell si přitom dal dobrý pozor na to, aby na tiskovce uvedl přesné číslo, kam až centrální banka bude nárůst inflace tolerovat. Powell nicméně uvedl, že v momentě, až (letos) skončí karanténní opatření, je třeba počítat s nárůstem inflace, a to mimo jiné i díky bazickému efektu. Toto inflační zrychlení však Fed hodlá ignorovat, neboť jej bude považovat za dočasné.

Hlavní závěr, který si lze tedy odnést z posledního zasedání Fedu, je ten, že centrální banka vidí primárně 9 milionů lidí, kteří přišli vinou pandemie v USA o práci. Těm chce za každou cenu dále svojí expanzí pomáhat. Fed tak zjevně může činit i za cenu rizika, že vedlejším efektem jeho politiky může být nafouknutí nových bublin na trzích aktiv.