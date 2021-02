EK: AstraZeneca dodá v prvním kvartálu více dávek vakcíny

Společnost dodá státům Evropské unie v prvním čtvrtletí o devět milionů více dávek vakcíny proti covidu-19, než plánovala. Uvedla to na twitteru předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Celkově má tak společnost dodat do konce března na 40 milionů dávek. Původně se ale zavázala k poskytnutí 80 milionů dávek.



Podle předsedkyně Evropské komise začnou dodávky vakcíny od britsko-švédské společnosti o týden dříve oproti předpokladu. "Společnost také rozšíří své výrobní kapacity v Evropě," napsala von der Leyenová. Evropská unie má u britsko-švédské společnosti smluvně zajištěnou dodávku 300 milionů dávek vakcíny s možností přikoupit dalších 100 milionů.



Šéfka Evropské komise uvedla, že obtížná situace s dodávkami vakcíny bude panovat také v březnu a v dubnu. "Do konce léta chceme naočkovat 70 procent dospělé populace (Evropské unie)," řekla v rozhovoru s německou televizí ZDF. Podle vědců naočkování 70 procent dospělých osob stačí pro dosažení kolektivní imunity proti viru.



Von der Leyenová také uvedla, že se s britským premiérem Borisem Johnsonem dohodla na tom, že britské závody firmy budou dodávat vakcínu do EU a naopak.



Kvůli snížení dodávek vakcín Evropská komise zvažovala několik opatření včetně zákazu exportu přípravků do třetích zemí. Některé evropské státy také vyhodnocují možnost podniknout právní kroky proti výrobcům, jejichž dodávky se výrazně zpozdí.



Evropská unie podmínečně schválila použití přípravku od firmy v pátek. Státy EU v současnosti používají preparát od firmy Moderna a vakcínu od společností a BioNTech. Některé národní lékové agentury ale mají pochybnosti o používání přípravku britsko-švédské firmy v případě seniorů. Italský regulátor v sobotu vydal doporučení, aby vakcínu dostávaly jen osoby ve věku 18 až 55 let. Německé úřady chtějí omezit použití preparátu na osoby mladší 65 let.