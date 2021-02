Exxon utrpěl po dopadu COVID-19 první roční ztrátu jako veřejně obchodovaná firma

Přední americký producent ropy Mobil dnes zveřejnil svou první roční ztrátu od doby, kdy se obchoduje jako veřejná společnost. Pandemie COVID-19 zatlačila ceny energií dolů a ve čtvrtém čtvrtletí snížila hodnotu břidlicových aktiv o více než 20 miliard dolarů. Akcie společnosti rostou v předobchodní fázi o 2 %.





osekal svou pracovní sílu až o 15 % a odložil své ropné a plynárenské projekty poté, co se smířil s tím, že by ceny ropy mohly zůstat pod 60 USD za barel i několik let. V loňském roce přidal ke svému dluhu dalších 22 miliard dolarů na pokrytí dividend a výdajů na projekty.

Společnost vykázala za rok 2020 čistou roční ztrátu ve výši 22,44 miliardy USD ve srovnání s celoročním ziskem 14,34 miliardy USD v roce 2019. tak vykázal čtyři za sebou jdoucí ztrátové kvartály a je pod palbou aktivistických investorů, kteří prosazují změny v představenstvu i lepší strategii globálního přechodu na čistší paliva. V úterý jmenovala do své správní rady bývalého prezidenta Petronasu Tana Sri Wana Zulkiflee Wana Ariffina a uvedla, že jedná s dalšími kandidáty.

Společnost ve čtvrtém čtvrtletí končícím 31. prosince vykázala čistou ztrátu ve výši 20,2 miliardy USD, neboli 4,70 USD na akcii (ve srovnání se ziskem 5,69 miliardy USD před rokem), neboli 1,33 USD na akcii. S vyloučením odpisů a dalších poplatků společnost vydělala 3 centy na akcii, což překonalo průměrné očekávání zisku jednoho centu na akcii.

Produkce ropy a zemního plynu společnosti ve čtvrtletí stagnovala na 3,7 milionu barelů ropy a zemního plynu denně poté, co OPEC omezil těžbu ropy.

Další velké ropné společnosti jsou také pod tlakem, protože cestovní omezení související s pandemií omezují poptávku po pohonných hmotách a urychlují snižování nákladů energetických firem. Rival Exxonu se také propadl do své první roční ztráty po deseti letech (více zde), zatímco v pátek oznámil první roční ztrátu od roku 2016. Royal Dutch vykáže své finanční výsledky ve čtvrtek a příští týden.



Zdroj: Reuters