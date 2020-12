Exxon Mobil odepíše majetek v hodnotě až 20 miliard dolarů

Americký ropný a plynárenský gigant Mobil odepíše majetek v hodnotě 17 až 20 miliard dolarů (373 až 439 miliard Kč) a přikročí k výraznému snížení investičních výdajů. Oznámila to firma, která se nyní potýká s negativními dopady pandemie covidu-19 na poptávku a ceny.



Společnost Mobil za první tři čtvrtletí letošního roku prodělala 2,3 miliardy dolarů. Minulý měsíc oznámila, že by do konce příštího roku mohla zrušit 14.000 pracovních míst, což odpovídá zhruba 15 procentům její celkové pracovní síly.



Šéf společnosti Darren Woods nicméně upozorňuje, že podnikatelské podmínky ve čtvrtém čtvrtletí vykazují známky zlepšení, a to navzdory vzestupu počtu případů nákazy koronavirem a souvisejícím ekonomickým restrikcím.



Firma nyní předpokládá, že v příštím roce investuje 16 až 19 miliard dolarů a že v letech 2022 až 2025 budou investice činit 20 až 25 miliard dolarů ročně. Původně přitom v období do roku 2025 počítala s investicemi přes 30 miliard dolarů ročně, píše list The Wall Street Journal.