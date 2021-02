Ropné firmy Exxon Mobil a Chevron vloni jednaly o fúzi

Dvě největší americké ropné společnosti Mobil a loni jednaly o možném spojení poté, co pandemie covidu-19 těžce zasáhla poptávku po ropě a vystavila oba podniky silným finančním tlakům. Informoval o tom list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.



Rozhovory šéfů obou podniků o fúzi byly pouze předběžné a v současné době nepokračují, firmy by je nicméně v budoucnosti mohly obnovit, uvedly zdroje. Spojení podniků by bylo jednou z největších fúzí v historii. Tržní hodnota sloučené skupiny by mohla přesahovat 350 miliard dolarů (7,5 bilionu Kč).



Případná fúze by však mohla čelit výhradám ze strany regulačních úřadů. Nový americký prezident Joe Biden na podzim uvedl, že hodlá podporovat odklon Spojených států od ropného průmyslu. Jeden ze zdrojů WSJ upozornil, že podniky možná zmeškaly příležitost zrealizovat spojení ještě za prezidenta Donalda Trumpa, jehož administrativa měla k ropnému průmyslu vstřícnější postoj.



Exxon Mobil má v současnosti tržní hodnotu 190 miliard dolarů, zatímco tržní hodnota Chevronu činí 164 miliard dolarů. Akcie Chevronu loni oslabily o zhruba 20 procent a akcie Exxonu dokonce o téměř 29 procent. Hospodaření obou podniků loni zasáhl pokles poptávky a cen na ropném trhu v důsledku pandemie covidu-19.



Chevron minulý týden oznámil, že za loňský rok vykázal ztrátu přes 5,5 miliardy dolarů. Mobil zveřejní celoroční výsledky v úterý. Za první tři čtvrtletí firma prodělala přes dvě miliardy dolarů.