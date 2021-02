Rozbřesk: Služby v ČR se loni propadly, trh s dluhem čekají tři emise a ropa míří nahoru

Zatímco průmyslu se v závěru roku dařilo dohánět ztráty z prvního pololetí a meziroční produkce i zakázky byly dokonce nad úrovní předloňského prosince, služby zůstávaly dál pod tlakem. Pár týdnů tzv. rozvolnění se sice do výsledků stravovacích a ubytovacích služeb propsalo, šanci ovlivnit celková čísla za uplynulý rok však už byla jen minimální. Nepřekvapí proto výrazné dvouciferné propady v oblasti cestovního ruchu, který omezeními trpí nejvíce. Cestovní kanceláře tak loni přišly o zhruba 70 % tržeb, hotely a restaurace o polovinu, respektive třetinu. Tržby v letecké dopravě, které jsou z cestovním ruchem úzce spojeny, se zkrátily o přibližně dvě třetiny.



Včera zveřejněná čísla o vývoji cestovního ruchu vlastně už jen doplnila celkový chmurný obrázek celého odvětví, které v důsledku restrikcí čekají ještě hodně perné měsíce. Jak navíc bylo vidět v létě a na začátku podzimu, ani rozvolnění automaticky neznamenalo návrat k dřívějším tržbám, protože ochota domácích i zahraničních návštěvníků cestovat byla v časech korony výrazně nižší, byť se to tak místnímu cestovateli nemuselo až tak zdát. Nicméně statistiky hovoří v tomto směru naprosto jasně. Třeba ve třetím (uvolněném) čtvrtletí u nás nerezidenti utratili méně než polovinu toho, co ve stejném období o rok dříve.

Korona-krize však samozřejmě nedopadla na všechny obory služeb drtivě. Pro některé dokonce vytvořila příležitost pro expanzi, jak ostatně ukazují výsledky třeba poštovních a kurýrních služeb. Zejména díky příklonu spotřebitelů k internetovým obchodům zaznamenaly doručovací služby nárůst reálných tržeb o více než 13 % a jejich obrat tak loni dosáhl nového maxima. Vyšší výnosy zaznamenaly i telekomunikační a IT firmy, kterým zase napomohl přesun zaměstnanců na homeoffice, školáků a studentů k distanční výuce a firmám zase k rychlému hledání „nových“ cest fungování v době korony.

I na začátku letošního roku musí česká ekonomika vzhledem k pokračujícímu lockdownu spoléhat primárně spoléhat na průmysl. Jak ukázala loňská zkušenost, ani uvolnění restrikcí automaticky nevrací postižené služby na výchozí úroveň, a tak i letošní tolik očekávaný restart bude spíše otázkou celé měsíců. Kdy vůbec začne, není vzhledem ke stále nepříznivým číslům o počtu nakažených vůbec jasné.



*** TRHY ***

Koruna

Koruna se včera pohybovala v blízkosti úrovni 25,75 EUR/CZK a prozatím tak nepokračovala v dalším zdolávání ročních maxim. I tak je o více než 2 % silnější, než ve své prognóze pro toto čtvrtletí předpokládá ČNB. Perspektiva rychlého rozšiřování úrokového diferenciálu deklarovaná centrální bankou ji však dál bude dodávat sílu, a tak posilování české měny může opět pokračovat.

Dluhopisový trh dnes čekají tři emise státních dluhopisů se splatností tři až patnáct let, díky kterým chce MF získat až 11 mld. korun. Výrazný posun dluhopisových výnosů od posledního zasedání ČNB by se měl negativně odrazit i v konečném výsledků dnešních aukcí.



Zahraniční forex

Eurodolar pokračuje v umazávání nedávných ztrát, přičemž těžko vystopovat konkrétní důvod tohoto pohybu.

Dnes se dostanou do americká inflační data za leden což může být zajímavé s ohledem na nedávný posun úrokových sazeb vzhůru. Inflace by měla skončit na úrovni 1,5% a je vcelku jasné, že dno v této recesi bylo dosaženo.

Eurodolarový trh bude však muset sledovat i vystoupení šéfa Fedu Powella a to, zda se jeho rétorika od posledního zasedání FOMC nezměnila (k méně holubičímu postoji).



Ropa a zlato

Ropa Brent pokračovala v růstu již sedmý den v řadě a cena se dnes ráno již dostala i krátce nad hranici 61 USD za barel. Fundamentální důvody podporují ropu ze všech stran - tzn. je to restriktivní politika OPEC, naděje na oživující poptávku (zejména v Číně a USA) a nakonec i velmi tuhá zima v Evropě.