Vývoz z Německa loni padl nejprudčeji od finanční krize. Letos růst o desetinu?

Vývoz z Německa loni kvůli pandemii klesl o 9,3 procenta na 1,205 bilionu eur (zhruba 31 bilionů Kč). Zaznamenal tak nejprudší pokles od finanční krize z roku 2009. Oznámil to dnes spolkový statistický úřad. Import loni klesl o 7,1 procenta na 1,026 bilionu eur, což je výrazně méně než u exportu. Obchodní přebytek se tak propadl na 179,1 miliardy eur z předloňských 224 miliard. Pokles zaznamenal už čtvrtý rok za sebou a dostal se nejníže od roku 2011.



Export z Německa na začátku koronavirové krize prudce klesl, později se ale začal zotavovat. V prosinci se meziročně zvýšil o 2,7 procenta na 100,7 miliardy eur. Výrazně k tomu přispěla silná poptávka po německém zboží v Číně a ve Spojených státech. Prosincový vývoz do Číny vzrostl o 11,6 procenta a vývoz do USA se zvýšil o 8,4 procenta.



V lednu se podle průzkumu institutu Ifo nálada v německém exportním průmyslu výrazně zlepšila. Index očekávání vzrostl na šest bodů z 1,9 bodu v předchozím měsíci. Za růstem optimismu stálo například vyjasnění situace kolem brexitu a prezidentství ve Spojených státech, příznivý vliv mělo také očkování proti covidu-19.



Ekonom Jörg Zeuner ze společnosti Union Investment předpokládá, že v celém letošním roce export z Německa zaznamená růst až k deseti procentům. "Měli by těžit z předpokládaného hospodářského oživení v eurozóně i z dynamického růstu v důležitých odběratelských zemích, jako je Čína a USA," řekl na adresu německých exportérů.



Německá obchodní a průmyslová komora (DIHK) dnes nicméně varovala, že brexit bude mít i v letošním roce negativní vliv na obchodní výměnu mezi Německem a Británií. V prosinci se vývoz do Británie snížil o 3,3 procenta a dovoz z Británie se propadl dokonce o 11,4 procenta.



Podle DIHK považuje 60 procent německých podniků svou současnou obchodní situaci v Británii za špatnou a 57 procent počítá s dalším zhoršováním podmínek v letošním roce. Podniky se v důsledku brexitu potýkají zejména s celní byrokracií, logistickými problémy, právní nejistotou a vyššími cly.



"Předpokládá se, že v prvních třech měsících letošního roku obchod se Spojeným královstvím opět výrazně klesne" uvedl Sebastian Dullien z ekonomického institutu IMK. "Celkově se ale očekává, že globální ekonomika se v příštích měsících zotaví a export opět poroste výraznějším tempem," dodal.



Vláda v Berlíně předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa se v letošním roce zvýší o tři procenta po loňském propadu o pět procent. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.