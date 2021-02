Ekonomika letos podle bankovní asociace stoupne o 2,6 procenta

Česká bankovní asociace (ČBA) v nové prognóze očekává na základě odhadů ekonomů českých bank, že ekonomika letos stoupne o 2,6 procenta. Příští rok by měl růst ekonomiky zrychlit na 4,6 procenta. Asociace o tom dnes informovala na on-line tiskové konferenci. V říjnové prognóze asociace očekávala, že ekonomika letos poroste o dvě procenta.



Asociace zároveň upozornila, že většina rizik, které by mohly očekávaný vývoj ohrozit, souvisí s nejistotou ohledně dalšího vývoje pandemie a jejími hospodářskými dopady. Loni česká ekonomika klesla podle předběžných údajů Českého statistického úřadu o 5,6 procenta, nejvíce za existence ČR. Ekonomové českých bank očekávají sice ještě letos v prvním čtvrtletí meziroční pokles ekonomiky, ale během jara by pak mělo nastat razantní ekonomické oživení.



Asociace zároveň uvedla, že období nejvyšší zaměstnanosti, ale i nejnižší nezaměstnanosti, má český trh práce již za sebou. Nicméně podle odhadů ČBA bude růst nezaměstnanosti v ČR pouze přechodný. Letos by měla průměrná nezaměstnanost stoupnout z loňských 3,6 procenta na 4,4 procenta a příští rok klesnout na 3,9 procenta.



Ministerstvo financí v lednové prognóze očekává růst české ekonomiky letos o 3,1 procenta. V roce 2022 by podle výhledu MF měla ekonomika růst o 3,4 procenta a v roce 2023 o 2,1 procenta. Česká národní banka v únorové prognóze počítá letos s růstem ekonomiky o 2,2 procenta a příští rok s růstem o 3,8 procenta.



ČBA zveřejňuje predikci pravidelně jednou za čtvrtletí na základě příspěvků analytiků tuzemských bank.

Ukazatel 2020 2021(prognóza) 2022(prognóza) Růst reálného HDP (%) -5,6 2,6 4,6 Podíl nezaměstnaných osob (MPSV): průměr (%) 3,6 4,4 3,9 Průměrná nominální mzda (růst v %) 3,2 2,8 4,4 Míra inflace: CPI (%) průměr 3,2 2,2 2,1 Vládní deficit/přebytek (% HDP) -6,5 -6,9 -4,1 Vládní dluh (% HDP) 37,7 43,3 45,1 Směnný kurz CZK/EUR: průměr 26,46 25,79 25,2 Růst bankovních úvěrů domácnostem (%) 6,5 6,2 6 Růst bankovních úvěrů (nefinančním) podnikům (%) 3,2 1,5 5

Zdroj: Česká bankovní asociace