Británie bude podle ekonomů potřebovat výrazné zvýšení daní

Británie by musela zvýšit příjmy z daní o dalších 60 miliard liber (1,8 bilionu Kč) ročně, pokud by ministr financí Rishi Sunak chtěl kompenzovat ztráty způsobené pandemií nemoci covid-19. Uvedl to dnes nezávislý Institut pro fiskální studie (IFS). Zatím je však podle něj na takový krok brzy.



Sunak v tomto fiskálním roce povolil mimořádné výdaje a daňové škrty za více než 280 miliard liber. Británie má kvůli tomu vykázat rozpočtový deficit 400 miliard liber, což bude největší schodek v době míru. Prognóza vypracovaná pro IFS podle americké banky odhaduje, že deficit do fiskálního roku 2024/2025 klesne na 130 miliard liber. To je stále více než dvojnásobek ve srovnání s dobou před pandemií, poznamenala agentura Reuters.



Sunak by měl 3. března nastínit, jak hodlá řešit ničivé dopady pandemie. Ta způsobila, že vláda si půjčuje nejvíce v mírových dobách a přiměla ministra, aby zhruba za rok, co je ve funkci, vydal už 13 mimořádných prohlášení.



Nejistota ohledně toho, zda pandemie začne ustupovat, nebo znovu vzplane, podle institutu znamená, že Sunak by se měl prozatím zaměřit na cílená opatření, která zabrání ztrátě pracovních míst a podpoří investice.



Ředitel IFS Paul Johnson se domnívá, že nyní by se měl Sunak soustředit na podporu a oživení. Velké zvýšení daní v budoucnosti je podle něj vysoce pravděpodobné, avšak nikoli nevyhnutelné. Je potřeba, aby Sunak začal postupně rušit plošná podpůrná opatření a pomohl spíše mladším a chudším lidem.



Sunak by měl také zajistit více peněz do zdravotnictví, vzdělání, spravedlnosti a místních samospráv, aby se podařilo zvládnout dopady pandemie a dlouhodobější problémy související s brexitem a snahou o přechod k ekonomii s nulovými emisemi oxidu uhličitého.



Případné zvýšení daňových příjmů by se zřejmě rozdělilo mezi různé daně. Konzervativní strana premiéra Borise Johnsona v době volební kampaně v roce 2019 vyloučila zvýšení hlavní sazby daně z příjmů, daně z přidané hodnoty (DPH) nebo sociálního a zdravotního pojištění.



Ve fiskálním roce 2019/2020 vláda podle britského statistického úřadu získala na daních z příjmů 197 miliard liber a z národního pojištění 145 miliard liber. Tyto daně činily více než 40 procent z celkových příjmů. Rozpočet na rok 2020/2021 podle serveru Statista.com předpokládá, že získá z daní z příjmů 208 miliard liber a dalších 161 miliard liber z DPH.