Rozbřesk: Bitcoin poprvé zlomil hranici 50 tisíc dolarů a ECB mluví o jeho regulaci

Cena bitcoinu poprvé v historii vystřelila nad 50 tisíc dolarů a tržní kapitalizace této největší kryptoměny přesáhla 900 miliard dolarů. Během prvních dvou měsíců v tomto roce se tak cena bitcoinu zvládla skoro zdvojnásobit. To se zdá téměř neuvěřitelné.



Je pravda, že pandemie připravila bitcoinu podmínky, o kterých se mu na konci roku 2019 mohlo jenom zdát. Trhy vyhlíží vakcínou tažené oživení podpořené rekordními rozpočtovými stimuly (v USA skoro další dva biliony dolarů). Tuto nevídanou rozpočtovou expanzi doplňují centrální banky v čele s Fedem nízkými sazbami, a především pokračující politikou kvantitativního uvolňování, kterou nehodlají v tomto roce vůbec měnit. Fed v posledním roce svoji bilanci opět skoro zdvojnásobil, a to ve chvíli, kdy na rozdíl od velké finanční krize po pádu Lehman Brothers rozhodně není mimo hru inflace.



To samo by však asi k raketovému růstu bitcoinu nestačilo. Důležité je, že se v posledních měsících také řada velkých jmen od Tesly po Mastercard rozhodla vzít bitcoin “na milost” a umožní s ním svým klientům platit. Tesla dokonce převedla do bitcoinu část své volné hotovosti. Na druhé straně jsou však regulátoři, kteří se na vzestup kryptoměn dívají podezřívavě a varují před masivním využíváním při praní špinavých peněz. To však zatím trhům příliš nevadí.



Pravý test pro bitcoin i tak pravděpodobně teprve přijde. Stále se zdá, že jde pro většinu “kupujících” hráčů na trzích spíše o spekulativní investici než o platební prostředek. Pokud tomu tak je, bude pravou zatěžkávací zkouškou pro bitcoin první růst amerických úrokových sazeb. Až Fed zdraží dolar, uvidí se, kolik dnešních vlastníků kryptoměn s nimi chce skutečně “platit” a kolik jen “spekuluje na další růst jejich ceny”. Pak se z drahých kryptoměn mohou rychle stát bezcenné holandské tulipány. Zdá se, že Fed ani ECB ovšem neplánují spustit tento zatěžkávací test brzy.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se trochu stáhla do defenzivy a ve světle stagnujících akcií a stabilnějšího dolaru oslabila do blízkosti 25,80 EUR/CZK. Bez výraznějších domácích i zahraničních impulzů pravděpodobně bude v nejbližších dnech spíše přešlapovat na místě.



Zahraniční forex

Dolar začal včera obchodní týden dobře, a to díky dalšímu masivnímu posunu výnosů amerických dluhopisů vzhůru. Ten mimo jiné přiživila i velmi dobrá data o podnikatelské náladě v New Yorku. Celkově však růst úroků, a tím i silnější dolar podporují skvělá americká čísla týkající se pandemie. Ta ukazují, že očkování slaví v USA fenomenální úspěch, který ekonomiku vrátí brzy na cestu, kde byla před rozšířením čínského viru.



Dnes přijdou na řadu další zajímavá americká data, která mohou dluhopisům dále zatopit. Lednové maloobchodní tržby a průmyslová výroba ukážou na to, jak americká ekonomika vstoupila do tohoto čtvrtletí. Zároveň by ale mělo jít o poslední slabší měsíc zásadně ovlivněný regionálními pandemickým restrikcemi.



Krátkodobý výhled pro polský zlotý zůstává i po pondělním zveřejnění překvapivě vysoké lednové inflace nejistý. Připomeňme, že inflační data za minulý měsíc překvapila pozitivně, přičemž jádrová inflace se dokonce opět přiblížila 4 %. A ačkoliv inflace v únoru pravděpodobně vinou vysoké srovnávací základny klesne, tak její aktuálně relativně vysoká úroveň zpochybňuje potřebu dále uvolňovat měnové podmínky v Polsku. Na druhou stranu odhodlanost NBP nepřipustit rychlé procyklické posílení zlotého nemizí, což potvrdila i rétorika centrální banky v tomto týdnu.



Podle našeho názoru však zlotý, nehledě na vysokou inflaci či aktuální verbální intervence polských centrálních bankéřů, zůstane rukojmím pandemických statistik, které rozhodnou o tom, jak se NBP zachová, resp. jak vyhodnotí novou makroekonomickou prognózu zveřejněnou na svém nejbližším zasedání (3.3.). Kromě toho však polské měně (stejně jako např. forintu) mohou zatápět i rostoucí úrokové sazby v USA a eurozóně.



Ropa

Ropa WTI se po více než roce vypořádala s cenou vyšší než 60 USD za barel. Nepřízeň počasí v USA vyhnala cenu této komodity o více než procento výše na 60,10 USD. S růstem výnosů bondů o 1,3 % propadla cena trojské unce zlata (1.795 USD).



Akcie

Z pohledu sektorů vládla včera na trzích s masivním růstem o 2,5 % energetika. S rostoucími výnosy byly v kurzy i akcie bank a finančních institucí (+2 %). Naopak o procentní bod lehčí je zdravotnictví a nemovitostní segment. Index Dow Jones Industrial Average s ambiciózním startem rovnou atakoval nová historická maxima. DJ se jako jediný z hlavních akciových barometrů dokázal udržet v zisku (+0,2 %; 31.520 b.). S&P 500 začínal seanci s pokořením hranice 3.950 bodů, následně začal vadnout a obchodování skončil těsně pod úrovní z pátku předešlého týdne (-0,1 %; 3.932 b.). Technologický Nasdaq Composite pod tíhou ztrát na akciích Apple (-1,6 %) a Amazon (-0,3 %) odepsal 3 desetiny procenta na 14.047 bodů.