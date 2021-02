Citigroup prohrála soud ohledně vrácení omylem poslaných stamilionů dolarů

Americká bankovní společnost prohrála právní bitvu o navrácení zbývající půl miliardy dolarů (téměř 11 miliard Kč) z částky, kterou omylem poslala věřitelům kosmetické firmy Revlon. Informují o tom dnes agentury Reuters a Bloomberg.



Citigroup působí jako úvěrový zprostředkovatel Revlonu. Loni v srpnu banka věřitelům Revlonu namísto úroků ve výši 7,8 milionu dolarů zaslala omylem 893 milionů dolarů ze svých vlastních peněz. Nechtěně tak uhradila úvěr Revlonu, který byl splatný až v roce 2023. Podle banky byl tento omyl důsledkem lidské chyby, píše Reuters.



Někteří věřitelé obdržené peníze vrátili, deset z věřitelů to však odmítlo udělat. následně podala žalobu, aby získala zpět zhruba 500 milionů dolarů, které těchto deset věřitelů obdrželo.



Banka argumentovala, že věřitelé by měli peníze vrátit, protože věděli, nebo měli vědět, že je obdrželi omylem. Soud dnes ale rozhodl, že věřitelé peníze vracet nemusejí.



"Oprávněně věřili, že tyto platby byly úmyslné," uvedl soudce Jesse Furman. "Domnívat se, že Citibank, jedna z nejsofistikovanějších finančních institucí na světě, udělala chybu, jaká se nikdy dříve nestala, a to v hodnotě téměř miliardy dolarů, by hraničilo s iracionalitou," dodal.



Citigroup podle své mluvčí s rozhodnutím soudu nesouhlasí a plánuje podat odvolání. "Věříme, že máme na tyto peníze právo, a nadále budeme usilovat o jejich úplné vrácení," uvedla mluvčí. Podle analytika Elliotta Steina ze společnosti Bloomberg Intelligence by nevrácené peníze mohla požadovat rovněž po Revlonu.