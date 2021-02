Vodafone jedná o strategické spolupráci s ČEZ

Mobilní operátor Vodafone jedná s energetickou skupinou o možnostech strategické spolupráce. Jednání začala již před loňskou aukcí kmitočtů pro sítě 5G. ČTK to řekl mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec. Informaci o jednáních přinesly dnešní Hospodářské noviny.



Hospodářské noviny napsaly, že jedná o koupi Vodafonu a jasno by mělo být do léta. "Hospodářským novinám jsme potvrdili, že už od období před 5G aukcí probíhají se společností jednání o různých možnostech strategické spolupráce. Nepotvrdili jsme ale, že se jedná rovnou o prodeji celé společnosti Vodafone," řekl ČTK Luštinec.



Polostátní loni zvažoval zásadnější vstup do telekomunikačního sektoru prostřednictvím účasti v aukci kmitočtů pro sítě 5G. Nakonec se do tendru nepřihlásil. Firma provozuje virtuálního operátora Mobil od , který využívá infrastrukturu O2. V současnosti má kolem 125.000 zákazníků. Vedle toho energetická skupina dlouhodobě investuje i do internetových optických sítí.



Vodafone loni v aukci potřebné frekvence vydražil. V současnosti má operátor okolo čtyř milionů zákazníků a ve fiskálním roce končícím loni v březnu vydělal 1,46 miliardy korun. Součástí Vodafonu je i největší tuzemská kabelová síť UPC. Vodafone ČR je od roku 2005 součástí nadnárodní skupiny Vodafone Group.