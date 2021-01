ČEZ: Páteční problémy evropské sítě odvracely i jaderné zdroje ČR

Páteční problémy evropské sítě s dodávkami elektřiny odvracely také české jaderné elektrárny. Jejich provozovatel, společnost , dnes v tiskové zprávě uvedl, že operátoři obou jaderných elektráren v pátek dohromady uskutečnili přes 30 úkonů k tomu, aby pomohli situaci v síti řešit. Podle některých zdrojů byla soustava například v Rakousku na pokraji masivního výpadku dodávek elektřiny, tzv. blackoutu. Provozovatel tuzemské přenosové energetické soustavy ČEPS v tiskové zprávě dodal, že páteční stav, kdy se elektrizační soustava kontinentální Evropy potýkala s nedostatkem výkonu, neohrozil provoz přenosové soustavy ČR.



Oborový server oenergetice.cz v pondělí upozornil, že se jednalo o nejzávažnější incident v evropské přenosové soustavě za posledních 14 let. S odkazem na Evropské sdružení provozovatelů přenosových soustav elektřiny (ENTSO-E) web uvedl, že prozatím blíže nespecifikovaná událost způsobila, že na více než hodinu mezi 14:05 až 15:08 byla od zbytku evropské soustavy oddělena soustava jihovýchodní Evropy.



"Byl zaznamenán dočasný pokles frekvence přibližně o 250 mHz (milihertzů). Koordinované kroky a okamžitá reakce provozovatelů kontinentální evropské přenosové soustavy zajistily, že ve většině evropských zemí nebyla ovlivněna stabilita systému," uvedlo ve své zprávě ENTSO-E. Podle ČEPS důvodem bylo kaskádní šíření poruchy v oblasti Chorvatska, Srbska a Rumunska.



"V České republice nedošlo vlivem rozdělení soustavy k žádným mimořádným incidentům. Vlivem krátkého poklesu kmitočtu mimo běžné provozní pásmo pouze přešly elektrárny do režimu regulace otáček. To znamená, že elektrárny automaticky regulují svůj výkon podle okamžité frekvence," řekl dnes ředitel sekce Dispečerské řízení ČEPS Miroslav Šula.



ČEZ dnes uvedl, že konkrétně operátoři obou českých jaderných elektráren v pátek dohromady uskutečnili přes 30 úkonů k tomu, aby pomohli situaci v síti řešit. "Došlo k rychlému poklesu frekvence pod limitní hladinu, automatické systémy všech tří provozovaných bloků přepnuly přibližně na půl hodiny do ostrovního provozu se vším, co jej provází. Zpět do nominálního provozu jsme všechny tři bloky připojili po třetí hodině odpoledne na základě pokynu z centrálního dispečinku ČEPS," uvedl za elektrárnu Dukovany směnový inženýr Josef Jordán.



O situaci a problémech v Rakousku informovala mimo jiné agentura APA s odvoláním na dodavatele energie Wien Energie a EVN. Dolnorakouský dodavatel energie EVN podle ní uvedl, že blackoutu se podařilo v pátek zabránit jen těsně. Ke stabilizaci sítě tam pomohla elektrárna v obci Theiss nedaleko Kremže. Podle mluvčího EVN Stefana Zacha by ale sama situaci nezvládla. "Rakousko v energetické bezpečnosti stále více spoléhá na jaderné a uhelné elektrárny v okolních zemích," uvedl.



Rakousko přitom jadernou energetiku dlouhodobě odmítá a dlouhodobě kritizuje výstavbu a rozvoj jaderných elektráren v sousedních zemích. Kromě českých elektráren Temelín a Dukovany jsou mu trnem v oku například i elektrárny Mochovce na Slovensku, Paks v Maďarsku či Krško ve Slovinsku.