Bloomberg: Evropské automobilky čelí krizi, v ohrožení je mnoho pracovních míst

Evropské automobilky jsou v krizi, skoro třetina hlavních závodů na výrobu osobních automobilů pěti největších evropských automobilek, tedy , Mercedes-Benz, Stellantis, a - byla v loňském roce nedostatečně vytížena. Vyráběla méně než polovinu vozů, na které má výrobní kapacitu, vyplývá podle agentury Bloomberg z analýzy údajů firmy Just Auto. Zvažované uzavření továren automobilky v Německu by přispělo k obavám, že region čelí vleklému útlumu, neboť zaostal za konkurencí.



Roční prodej aut v Evropě zůstává asi tři miliony pod úrovní z doby před pandemií. Továrny tak nejedou na plnou kapacitu a tisíce pracovních míst jsou v ohrožení. Nečekané zpomalení poptávky po elektromobilech a větší konkurence na důležitých vývozních trzích - v USA a Číně - znamenají, že výrobci musejí v Evropě hledat úspory, aby zůstali konkurenceschopní. A když se loni stal nejprodávanějším vozem v regionu Model Y od americké společnosti , nyní se v Evropě razantně prosazují čínští výrobci v čele s firmou BYD.



"Více automobilek bojuje o kousky menšího koláče," řekl nezávislý automobilový analytik Matthias Schmidt. "Některé výrobní závody budou muset určitě skončit," dodal.



Hrozba zavírání továren je v Evropě v posledních letech čím dál aktuálnější, protože nedostatek pracovníků zvýšil náklady na pracovní sílu a vzrostly už tak vysoké výdaje na energie. Pokud se nepodaří situaci zvrátit, bude to pro evropskou ekonomiku znamenat velkou ránu. Automobilový průmysl se na hrubém domácím produktu (HDP) Evropské unie podílí více než sedmi procenty a vytváří více než 13 milionů pracovních míst. Závody na montáž aut jsou často oporou pro své okolí, protože zajišťují práci v řadě dalších lokálních podniků, od dodavatelů dílů a dopravních společností po místní pekárnu, která zásobuje závodní jídelny.



Situace teď vypadá velmi vážně zejména v Německu, kde místní automobilky desítky let vyráběly úspěšné modely se spalovacím motorem. Nyní však spolu se svými dodavateli mají potíže při přechodu na elektromobily.



Odborník na automobilový průmysl Fabian Brandt z konzultační firmy Oliver Wyman upozorňuje, že v Evropě je obrovský tlak na konsolidaci automobilových závodů. Očekává, že firmy si vyhodnotí výkonnost svých továren a pokud nebudou efektivní, přistoupí k jejich úpravě nebo je zavřou.



Míra využití kapacit, kterou automobilky potřebují k dosažení zisku, se může lišit v závislosti na řadě faktorů, včetně toho, co se v závodě vyrábí a zda jsou automobilky schopny snížit počet směn, zaměstnanců a dalších výdajů, aby kompenzovaly ztracenou výrobu. Lze předpokládat, že závod, který pracuje na méně než 50 procent kapacity, je ztrátový, uvedl analytik Michael Dean z Bloomberg Intelligence.



Situace se ale u jednotlivých automobilek liší. Mercedes-Benz Group, který dlouho v prodeji elektromobilů zaostával za , se chystá uvést na trh několik nových modelů, aby podpořil poptávku. Uvádí přitom, že těží z vysoce flexibilní globální výrobní sítě. A dodává k tomu, že by se měl být schopen vyhnout nucenému propouštění nejméně do konce roku 2029.



Volkswagen má po letech expanze nejširší tovární zázemí v regionu. Před dvěma lety zveřejnil plány na výstavbu nového závodu na elektromobily v Německu a svoji snahu o elektrifikaci označil za největší v tomto odvětví. Projekt závodu však loni odložil, protože prodej začal zpomalovat. Před dvěma měsíci pak oznámil, že možná bude muset zavřít závod v Bruselu. A to kvůli slabé poptávce po elektromobilu Audi Q8 e-tron, který tam vyrábí. Po varování před zavíráním závodů v Německu v úterý zrušil záruky zaměstnanosti pro své zaměstnance v Německu.



Dopady zpomalení výroby elektromobilů se šíří. Automobilky, včetně a švédského Volva, ustoupily od svých elektrifikačních ambicí, čímž vystavily nebezpečí své dodavatele. Generální ředitel Stellantisu Carlos Tavares, který rád snižuje náklady, je nyní pod tlakem i kvůli tomu, že jeho firmě v prvním pololetí prudce klesl zisk. Problémy má Stellantis i v USA, zatímco a jeho němečtí souputníci čelí nepříznivé situaci v Číně, kde získávají dominantní postavení na trhu domácí výrobci. v posledních letech šetřil, tento měsíc generální ředitel Luca de Meo uvedl, že pracuje na 90 procent globální kapacity.



Uzavírání závodů v Evropě není nic nového, ale v regionu, kde odbory a politici mohou mít značný vliv na rozhodování firem, je to obvykle až ta poslední možnost. Plán na uzavírání závodů bude muset projít dozorčí radou, ve které mají většinu křesel odbory a stát. V Itálii si Tavares vyměňuje názory s vládou v Římě kvůli plánům na přesun výroby do levnějších závodů mimo Itálii.



"Výrobci automobilů budou chtít některé továrny zrušit, aby snížili náklady a stali se konkurenceschopnějšími," říká analytik Schmidt. "Překážkou bude vyjednávání s odbory," dodává.