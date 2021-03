Americké akcie klesaly i dnes, třetí den v řadě

Dnešní obchodování na trzích v USA se neslo ve velmi negativním duchu. Paradoxem je, že trh neměl žádný významný, zřejmý důvod k poklesu - data z trhu práce byla lepší, než se čekalo po včerejším zklamání. Rovněž data z amerického průmyslu dopadla lépe než se odhadovalo. Proč tedy burza zamířila již třetím dnem dolů? Domnívám se, že jsme možná v těchto dnech svědky určitého odlivu kapitálu z akciového trhu do trhu dluhopisového. A mohou to být například velké penzijní fondy, které v tradičních obdobích investují do akcií mnohem menší podíl svěřených peněz, než je tomu nyní. Důvodem je samozřejmě nízký výnos na dluhopisech. To se ovšem začíná v posledních dnech měnit, neboť výnos desetiletého amerického státního dluhopisu začal v posledním týdnu poměrně dost růst. Když vezmeme v potaz o kolik je dluhopisový trh větší než akciový, mohou být určité obavy o další odliv financí z akciového trhu na místě. Na druhou stranu to může být velmi dobrá příležitost do trhu vstoupit, protože peněz je na trhu stále mnoho a akcie stále nabízí nejzajímavější výnos při dnešních podmínkách i očekávané inflaci.

Jediným vítězným sektorem dne byl ten energetický, respektive ropný (Chevron 0,9 %, Mobil +3,9 %, Occidental +4,3 %). Důvodem byl výrazný růst cen ropy (+4,9 %), která se tak dostala na nová lokální maxima. Nedřilo se technologickým akciím obecně (Apple -1,6 %, -2,6 %, -3,4 %, -1,8 %), nejhůře se pak vedlo těm rizikovějším (u kterých je zákledem ocenění primárně vidina slibné budoucnosti, nikoliv aktuální hospodaření) napríklad: -4,9 %, Plug Power -8,7 %, Fuelcell -10,7 %, Novavax -13,9 %).