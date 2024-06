Reuters: Rusko v květnu zvýšilo vývoz ropných produktů po moři o deset procent

Vývoz ropných produktů z Ruska po moři v květnu činil 9,595 milionu tun, a proti dubnu se tak zvýšil o 10,4 procenta. Na základě údajů z odvětví a vlastních výpočtů o tom dnes informovala agentura Reuters. V zemi byla v květnu zrušena sezonní a neplánovaná údržba v rafineriích, kromě toho přestal platit zákaz vývozu paliv. Rusko má kvůli sankcím v důsledku své vojenské invaze na Ukrajinu značně omezeno obchodování se západními zeměmi.



Nevyužitá kapacita na primární zpracování ropy v objemu 3,392 milionu tun se proti dubnu snížila o 27,9 procenta. V květnu ruská vláda pozastavila zákaz vývozu benzinu do 30. června.



Celkový vývoz ropných produktů přes pobaltské přístavy Primorsk, Vysock, Petrohrad a Usť-Luga v květnu vzrostl na 4,732 milionu tun. Proti dubnu je to nárůst o 0,8 procenta, ukázaly údaje zdrojů z trhu. Vývoz pohonných hmot přes ruské přístavy v Černém a v Azovském moři v květnu vzrostl o 20,9 procenta na 4,002 milionu tun.



Vývoz ropných produktů z ruských arktických přístavů Archangelsk a Murmansk v květnu vzrostl o 48,5 procenta na 83 000 tun. Vývoz paliv z ruských přístavů na Dálném východě pak v květnu vzrostl o 22,4 procenta na 787.400 tun, uvádí s odkazem na zdroje a své výpočty Reuters.



Ministři financí skupiny sedmi vyspělých zemí G7 se na podzim 2022 dohodli na podobě sankcí, jimiž západní státy zatěžují obchod s ruskými ropnými produkty. Sankce pak začaly platit od 5. února 2023. Obdobné sankce západní státy uplatňují i na obchod s ruskou ropou. Členy G7 jsou Spojené státy, Kanada, Japonsko, Británie, Německo, Itálie a Francie, s nimiž ještě Evropská unie jako celek.



Západní státy brzy po začátku války na Ukrajině zmrazily Rusku zahraniční aktiva zhruba za 300 miliard dolarů (6,9 bilionu Kč). Tento čtvrtek se lídři G7 na schůzce v Itálii dohodli, že Ukrajině poskytnou půjčku v objemu 50 miliard dolarů (1,1 bilionu Kč), k jejíž záruce využijí výnosy ze zmrazených ruských aktiv.



Ruský prezident Vladimir Putin takový krok dnes kritizoval a mimo jiné řekl, že půjčit Ukrajině peníze s využitím aktiv Ruské federace zmrazených na Západě je krádež.



"Teď už je všem zemím, společnostem i státním investičním fondům zřejmé, že jejich aktiva a rezervy nejsou ani zdaleka v bezpečí, a to v právním i v ekonomickém smyslu slova," řekl Putin. "Kdokoliv může teď být další na řadě, Spojené státy a Západ vám mohou zabavit majetek," dodal.



Tématem zabavení ruských aktiv na Západě se v květnu v komentáři zabýval například indický analytik Brahma Chellaney, který je emeritním profesorem strategických studií v Centru pro politický výzkum se sídlem v Dillí a spolupracovníkem Akademie Roberta Bosche v Berlíně. Zabavení ruských aktiv považuje za nebezpečný precedens v mezinárodním právu. Takový krok podle něj zasazuje tvrdou ránu důvěryhodnosti Evropy jako bojovníka za světový řád založený na pravidlech.



Indie, a také například Čína, patří k zemím, které z Ruska nakupují ropu a ropné produkty navzdory ruské invazi na Ukrajinu. Indie, což je největší demokracie světa, a Čína mají dohromady skoro tři miliardy obyvatel. To je více než třetina populace planety.