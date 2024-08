Ukrajina chce zastavit transport ruské ropy přes ropovod Družba, zásobování Česka není podle Mero ohroženo

Na začátku příštího roku skončí platnost rusko-ukrajinské dohody o transportu ropy do Evropy. Některá ukrajinská média dnes uvedla, že podle poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Mychajla Podoljaka Kyjev nemá v úmyslu ji obnovit."Zásobování Česka ropou není nijak omezeno," uvedlo dnes Mero. Podnik připomněl, že v současnosti jsou v plném proudu technické práce na zvýšení kapacity ropovodu TAL z italského Terstu. Projekt přibližně za 1,6 miliardy korun má od roku 2025 zajistit zvýšení kapacity pro Česko o čtyři miliony tun ropy ročně, do země tak bude možné ropovodem dodat až osm milionů tun za rok. Rozšíření ropovodu má ČR zbavit závislosti na ruské ropě.Práce podle mluvčí Mera Barbory Putzové pokračují podle harmonogramu. "Aktuálně se pracuje na výměně čerpadel, motorů a dalších komponentů v Itálii, Rakousku a Německu. V minulých měsících jsme instalovali v souvislosti s tímto projektem také nové potrubí s větší přepravní kapacitou na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi," uvedla.Na navýšení přepravní kapacity bude podle ní podnik připraven na konci letošního roku, kdy budou hotové všechny technologické úpravy. "Následně budou probíhat další nutné kroky, jako je instalace záložních čerpadel, provozní zkoušky a certifikace. Od ruské ropy by se mohlo Česko odstřihnout v první polovině roku 2025," dodala Putzová.Jako problém pro Česko nevidí případné zastavení dodávek ropy ropovodem Družba přes Ukrajinu z Ruska ani český zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Bartuška dnes agentuře Reuters řekl, že by to nebylo poprvé, co Ukrajina varovala před možným zastavením. Podle něj se teprve uvidí, co se stane.V současné době ropa teče do Česka ze dvou hlavních zdrojů. Z loni dovezených 7,4 milionu tun ropy přiteklo zhruba 58 procent prostřednictvím ropovodu Družba, kterým proudí ropa z Ruska. Další část ropy přitéká z německého ropovodu IKL, který navazuje na italský ropovod TAL.