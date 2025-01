ČR už zvládne při výpadcích ruské ropy přejít na plné zásobování západní cestou

Česká republika je nově připravená přejít v případě výpadků ruské ropy z ropovodu Družba na plné zásobování ropou západní cestou ropovody TAL a IKL.Technologické úpravy pro rozšíření italského ropovodu TAL jsou hotové a technologie je funkční. Nyní pokračují testy a certifikace. Nadále platí, že se má Česko od ruské ropy odstřihnout v polovině letošního roku, jak vláda oznámila loni v červnu. Kapacita západních ropovodů dosáhne až osmi milionů tun ropy ročně, což zcela pokryje spotřebu rafinerií v Česku. Novinářům to dnes řekli premiér Petr Fiala (ODS) a generální ředitel MERO ČR Jaroslav Pantůček v Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves.



Mero ČR je výhradním přepravcem ropy do ČR. Vlastní a provozuje dva ropovody: českou část Družby a ropovod IKL, který navazuje na TAL.



O uskutečnění projektu TAL-PLUS, tedy navýšení jeho přepravní kapacity, rozhodla česká vláda v listopadu 2022. Reagovala tím na ruskou invazi na Ukrajinu v únoru 2022, technické práce začaly v květnu 2024. "Náklady na tuto kompletní nezávislost na ruské surovině nepřekročí 1,6 miliardy korun a hradí je MERO ČR ze svých výnosů. Nebudou tak mít žádný přímý dopad do státního rozpočtu," vysvětlil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Investice se týkala více než deseti míst podél ropovodu, spočívala třeba v instalaci 20 čerpadel, 12 elektromotorů, nových průtokoměrů a celkové modernizaci systému. Na ruské ropě z ropovodu Družba nebude ČR závislá po 60 letech. Závislosti na ruském plynu se podle Fialy ČR zbavila už minulý rok. "Od 1. ledna nepřitekl jediný kubík plynu z Ruska," doplnil Stanjura.



"Navýšení kapacity ropovodu TAL zajistí České republice čtyři miliony tun ropy navíc," popsal premiér novou roční kapacitu. Funkčnost rozšířeného ropovodu už je otestovaná, technicky je připravený. "V první polovině letošního roku dokončíme zbylé provozní testy a dojde k dokončení technických prací také na Centrálním tankovišti ropy," doplnil Pantůček.



Provozovatel tuzemských rafinérií Orlen Unipetrol připravenost oznámil už loni.."My jsme na přechod technologicky připraveni již od jara minulého roku. V roce 2023 jsme vytipovali a otestovali vhodné alternativní ropné směsi a na jaře loňského roku jsme upravili nastavení litvínovské rafinérie tak, aby mohla tyto náhradní ropné směsi zpracovávat," uvedl dnes generální ředitel skupiny Orlen Unipetrol Mariusz Wnuk. Dodal, že jakmile společnost obdrží od MERO finální potvrzení, že rozšířený ropovod úspěšně prošel všemi provozními testy, je plně funkční a připravený na ostrý povoz, zahájí Orlen Unipetrol administrativní proces přechodu na nové směsi rop. "Předpokládáme, že tento proces bude dokončen na konci prvního pololetí letošního roku," doplnil ředitel.



Transalpinský ropovod TAL existuje od roku 1967 a nyní se poprvé dostane na maximální výkony, na které byl projektován. Začíná v italském Terstu, pokračuje do Rakouska a Německa.