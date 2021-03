Zeman žádá odvolání Blatného i šéfky SÚKL kvůli Sputniku a chce konec ministra zahraničí Petříčka

Prezident Miloš Zeman bude chtít po premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby z funkce odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irenu Storovou. Řekl to v rozhovoru serveru Parlamentní listy. Vadí mu jejich postoj k ruské vakcíně Sputnik V. Jejím odmítáním podle něj nesou odpovědnost za úmrtí lidí v Česku na covid-19. Zeman chce, aby ve funkci skončil i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). S Babišem by se měl Zeman setkat 22. března v Lánech, sdělil ČTK prezidentův mluvčí. Návrh na odvolání ministrů předkládá premiér Zemanovi, šéf SÚKL podléhá ministru zdravotnictví.

Žádné personální změny ve vládě nejsou podle premiéra Andreje Babiše (ANO) aktuálně na stole. Babiš novinářům řekl, že kabinet má nyní úplně jiné úkoly. Názory prezidenta Miloše Zemana, který se dnes vyslovil pro odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD) premiér zná a bere je na vědomí. "Není to nic nového, prezident v tomhle směru má stále stejný názor. Samozřejmě to beru na vědomí, to je vše, co k tomu můžu říct," řekl novinářům Babiš. Žádné personální výměny ve vládě teď nejsou "na stole" dodal. Úkolem kabinetu je především co nejrychleji naočkovat občany proti covidu-19, uvedl.

Zeman prosazuje, aby Česko při očkování využilo ruské i čínské vakcíny. Blatný požaduje, aby byly vakcíny schváleny v rámci Evropské unie, stejně jako ostatní nyní využívané očkovací látky. Stejný závěr přijali na nedávné schůzce nejvyšší ústavní činitelé včetně Zemana.



Nyní ale prezident chce, aby vakcíny schválil SÚKL a Česko jimi začalo očkovat ještě před rozhodnutím evropských orgánů. V rozhovoru dnes Blatného a Storovou označil za hlavní překážky pro dodávky Sputniku. O jejich odvolání chce s Babišem v blízké době jednat. Uvedl také, že premiér udělal chybu, když mu navrhl do funkce ministra zdravotnictví nekompetentního člověka. Blatný podle Zemana není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Zeman pohrozil, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů.



Zeman poukázal na zájem Itálie a Slovenska o ruskou vakcínu. "Pro mne z toho vyplývá závěr, že pokud se těmito vakcínami, ať ruskou, nebo čínskou, očkují miliony lidí, pak ti dva, o kterých jsem mluvil, jsou vinni faktem, že i nadále budou zbytečně umírat naši lidé," řekl Zeman. Blatný se Storovou podle něj nesou za tato úmrtí plnou odpovědnost.



Zeman dnes také řekl, že Česko dostalo nabídku, aby se ve spolupráci s Německem a Ruskem podílelo na produkci Sputniku, který by se vyráběl v jedné z německých spolkových zemí.



Prezident kritizoval i Petříčka, řekl, že nebude podporovat jeho kandidaturu na předsedu sociální demokracie. Ministry prezident odvolává podle ústavy na návrh předsedy vlády. S odvoláním Petříčka by musela souhlasit podle koaliční smlouvy sociální demokracie. "Myslím, že předseda (ČSSD Jan) Hamáček bude preferovat zájmy našeho státu před úzkými stranickými zájmy," poznamenal Zeman. Odvolání Petříčka považuje za reálné.



Odvolání ministrů navrhuje premiér, řekl k návrhu Zemana šéf koaličních sociálních demokratů Jan Hamáček. Vicepremiér odkázal na dosavadní praxi, kdy o obsazení svých ministerstev rozhodují ANO a ČSSD podle vlastního uvážení. Pokud by měl výhrady k Petříčkovi, sdělil by mu je, doplnil.



"V ČR platí dělba moci a to, že jmenování a odvolání ministrů navrhuje předseda vlády," řekl Hamáček novinářům po jednání Ústředního krizového štábu. ANO a ČSSD se podle něj drží koaliční smlouvy, kde jsou jasné mechanismy pro výměnu ministrů. Strany v minulosti trvaly na tom, že si navzájem své ministry "nekádrují". Výměnu ministra za ČSSD by tak Babišovi musel nejprve navrhnout Hamáček.



Zemanův názor je podle Hamáčka relevantní v rámci diskuse. Rozumí i tomu, že má hlava státu na různé ministry různé názory. "Ale říkám, že tím, kdo navrhuje personální změny v kabinetu, je předseda vlády," uvedl. Pokud by měl Hamáček výhrady k Petříčkovi, sdělil by mu to, doplnil.



Opozice kritizuje to, že Zeman chce po Babišovi odvolání Blatného z funkce kvůli postoji k ruské vakcíně Sputnik V. K práci ministra mají ale výhrady, podle předsedy ODS Petra Fialy pandemii nezvládá. Rozhodnutí musí být podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana na premiérovi, nikoli na hlavě státu.



"Mám spoustu výhrad k tomu, jak pan ministr Blatný vykonává svou funkci, ale rozhodnutí, jestli nadále bude ministrem, je a mělo by být na premiérovi, nikoli na prezidentovi," řekl novinářům ve Sněmovně Rakušan. Za precedentní rozhodnutí do budoucna by považoval, kdyby Babiš ustupoval a případné odvolání ministra nebylo jeho svobodným rozhodnutím na základě zhodnocení Blatného výkonu.



Blatný podle Rakušana od počátku nebyl nejvhodnějším adeptem na ministra. Dokáže sice slušně komunikovat, ale jako člověk bez politických zkušeností nemá ve vládě sílu prosadit užitečné věci vůči dominantnímu premiérovi, míní. Zemanovo vyjádření, že odmítáním ruské vakcíny nesou Blatný a Storová odpovědnost za úmrtí lidí v Česku na covid-19, považuje Rakušan za demagogii a obrovské zjednodušení.



"Ministr Blatný sice už dávno neměl být ve funkci, ale ne kvůli Sputniku. Nezvládá pandemii, čísla jsou katastrofální. To, že nechce připustit necertifikované vakcíny, je naopak dobře," uvedl na twitteru Fiala. Požadavek prezidenta na odvolání Blatného, který odmítá nestandardní postup v případě výjimky pro vakcíny, považuje za nepřijatelný předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Devadesátky už skončily! Na Hradě si toho ještě nevšimli, k šípku ať už jdou ti, co nehájí naši bezpečnost a naše zájmy!" poznamenal na twitteru.



Prezident kritizoval i Petříčka, řekl, že nebude podporovat jeho kandidaturu na předsedu sociální demokracie. Ministry prezident odvolává podle ústavy na návrh předsedy vlády. S odvoláním Petříčka by musela souhlasit podle koaliční smlouvy sociální demokracie. Zmíněním Petříčka podle Rakušana Zeman usvědčil sám sebe z toho, že jde jen o vyřizování účtů s lidmi, s nimiž má ve vládě dlouhodobý problém. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček dnes řekl, že pokud by měl výhrady k Petříčkovi, sdělil by mu je.

