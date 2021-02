Člen rady ČNB Dědek: ČNB neobětuje inflační cíl příliš dlouhým trváním uvolněné měnové politiky

Česká národní banka neobětuje svůj inflační cíl tím, že by ponechala měnovou politiku uvolněnou déle, než bude třeba, řekl dnes podle agentury Reuters člen bankovní rady Oldřich Dědek.

Dědek odpovídal na dotaz analytika k alternativnímu scénáři banky ohledně budoucího vývoje, který předpokládá delší trvání protiepidemických opatření, jež by zatížilo základní prognózu ČNB. Ta předpokládá trojí zvýšení sazeb ve druhé polovině roku, a to i přes silnější kurz koruny, než se dříve čekalo.

Bankovní rada po čtvrtečním měnovém jednání nicméně uvedla, že vidí výrazná rizika této základní prognózy, která by mohla vést k menší potřebě utažení úrokových sazeb.

Podle očekávání bankovní rada na svém letošním prvním zasedání jednohlasně ponechala úrokové sazby beze změny a současně...

Také Dědek pátečním v telekonferenčním hovoru s analytiky zopakoval, že pokud by rada pozorovala, že se reálný vývoj blíží scénáři delšího zotavování z pandemie, ukazovalo by to na to, že zvýšení sazeb přijde spíše později než dříve.

